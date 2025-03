Nuovo Pronto Soccorso a Tolmezzo, parte il cantiere per la riqualificazione e ampliamento

TOLMEZZO – È partito il cantiere di riqualificazione e ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale, un passo decisivo per migliorare l’efficienza e la sicurezza delle cure in un presidio ospedaliero definito “strategico” per la sua posizione geografica. L’intervento vale oltre 4 milioni di euro, inseriti all’interno di una dotazione complessiva di 33 milioni di euro già stanziati per l’intera struttura.

Garanzia di cure universali e gratuite

Come sottolineato dall’assessore alla Salute del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, questo progetto testimonia la volontà dell’Amministrazione regionale di garantire cure universali e gratuite a tutti i cittadini. L’ampliamento del Pronto Soccorso consentirà anche di gestire in modo più efficace eventuali future emergenze sanitarie, grazie alla separazione dei percorsi tra pazienti infetti e non infetti.

Un piano complesso tra ampliamenti e nuove strutture

Nel dettaglio, il piano prevede l’espansione della camera calda e una revisione del layout interno, per ottimizzare i flussi operativi e migliorare l’accoglienza dei pazienti. È prevista anche la costruzione di un nuovo edificio per gli ambulatori, l’adeguamento sismico dell’ala Est e interventi funzionali e impiantistici nell’ala Ovest e nei corpi “C” e “F”.

Una progettualità che guarda al futuro

La dotazione finanziaria iniziale di 16,48 milioni di euro è stata raddoppiata con ulteriori fondi statali, portando così l’ammontare a 33 milioni di euro. Tale investimento coprirà non soltanto il Pronto Soccorso, ma anche una serie di interventi di riorganizzazione del layout sanitario interno, per rispondere alle nuove esigenze della comunità e alle sfide di un Sistema sanitario in continua evoluzione.

Riorganizzazione e sostenibilità

Nel corso della presentazione, l’assessore Riccardi ha ricordato che le mutate esigenze della popolazione impongono una rivisitazione dei modelli organizzativi, per mantenerli sostenibili e in grado di erogare servizi di qualità. Questo non comporta la chiusura di strutture, ma semmai una loro ottimizzazione, integrandole in una rete che metta a sistema risorse professionali e tecnologiche.

Interventi esterni e miglioramento dell’accessibilità

Il progetto complessivo include anche l’ampliamento del piazzale per il carico-scarico merci, la demolizione delle vecchie strutture (come la rimessa delle ambulanze e le cisterne per combustibili) e la realizzazione di nuovi parcheggi. Saranno inoltre creati percorsi pedonali protetti e coperture per gli ingressi al piano terra, garantendo maggiore sicurezza e comodità per utenti, pazienti e operatori.

Una sanità al passo con i tempi

In definitiva, il cantiere al Pronto Soccorso di Tolmezzo rappresenta un tassello fondamentale per un sistema sanitario che punta a rimanere vicino al territorio e alle sue specificità. L’obiettivo rimane quello di offrire servizi di qualità, gratuiti e universali, in linea con la filosofia di un Friuli-Venezia Giulia che investe sulle proprie comunità e sul benessere collettivo.

