Controlli in montagna: Carabinieri in azione per il rischio valanghe

Negli ultimi giorni, caratterizzati da sbalzi climatici e fenomeni meteorologici estremi come grandinate e nevicate, i Carabinieri sciatori della Stazione di Aviano (PN) hanno intensificato i controlli sulle attività sportive in montagna. L’operazione si svolge in sinergia con i Carabinieri Forestali addetti al servizio meteo-mont di Puos d’Alpago (BL), con l’obiettivo di prevenire il rischio valanghe e garantire la sicurezza degli sportivi.

Verifiche su attrezzature e comportamento degli escursionisti

I controlli si concentrano su sci-alpinisti, ciaspolatori, arrampicatori e su tutti gli appassionati di sport invernali che frequentano le aree fuori pista. Durante le verifiche, i Carabinieri accertano il possesso dei dispositivi di sicurezza obbligatori: ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), pala e sonda. Chi ne è sprovvisto rischia una sanzione amministrativa di 50 euro.

Piancavallo: alcune aree sciabili chiuse per sicurezza

Nel comprensorio di Piancavallo, alcune aree sciabili gestite da Promoturismo FVG sono state interdette con apposita segnaletica per evitare incidenti legati alle condizioni meteorologiche avverse e al rischio di distacco di masse nevose. Il consiglio è di rispettare le chiusure e non avventurarsi in zone pericolose.

Le raccomandazioni dei Carabinieri per la sicurezza

I Carabinieri invitano tutti gli escursionisti a consultare i bollettini meteo e valanghe prima di affrontare un’uscita in montagna. Tra le principali indicazioni di sicurezza:

Evitare le escursioni in condizioni meteorologiche avverse

Seguire attentamente le indicazioni degli enti preposti

Controllare i gradi di pericolosità valanghe e non sopravvalutare le proprie capacità

Ulteriori informazioni per una “Montagna Sicura” sono disponibili sul sito ufficiale dei Carabinieri: www.carabinieri.it.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook