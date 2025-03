La Regione Friuli-Venezia Giulia si prepara a conquistare Vinitaly 2025 con un nuovo stand pensato per valorizzare l’intero territorio regionale. Ersa e PromoTurismoFvg lavorano insieme per mettere in luce non soltanto l’eccellenza dei vini, ma anche il patrimonio culturale, la varietà paesaggistica e la ricchezza del “saper fare” artigiano. Una vera promozione integrata che mira a far crescere ulteriormente il brand regionale, stimolando i mercati già consolidati e attirando nuovi buyer internazionali.

L’eleganza del nuovo stand

Con una superficie di circa 1.500 metri quadrati, il nuovo stand nasce con l’obiettivo di rappresentare la qualità e la raffinatezza dei vini regionali. Colori e design richiamano il paesaggio locale, dalla montagna al mare, dove ogni ambiente contribuisce a creare un vino con caratteristiche uniche. Spazi comodi e funzionali ospiteranno le aziende del settore vitivinicolo, garantendo la miglior presentazione dei prodotti e offrendo ottime opportunità di incontro con operatori e investitori.

Ersa e PromoTurismoFvg: sinergia vincente

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Ersa (l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia) e PromoTurismoFvg, impegnate a coordinare:

La Collettiva regionale, uno spazio dedicato alle cantine e ai produttori del territorio;

L’ Enoteca regionale, curata da Sommelier Ais (Associazione italiana sommelier);

La Sala degustazioni , con il supporto di personale Fisar (Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori);

Servizi accessori, tra cui servizio catering, infopoint e distribuzione di materiale promozionale.

Queste strutture si affiancano alle 80 postazioni individuali riservate alle aziende, che potranno così promuovere al meglio la propria produzione, avvantaggiandosi della cornice di grande prestigio offerta da Vinitaly.

Una promozione a 360 gradi

L’idea di promozione integrata presentata dagli assessori regionali Sergio Emidio Bini (Turismo e Attività produttive) e Stefano Zannier (Risorse agroalimentari) mette in luce come l’enogastronomia sia un perno fondamentale per l’immagine del Friuli-Venezia Giulia. Non solo vino, dunque, ma un’intera esperienza che abbraccia grandi eventi, imprese e turismo. Grazie a investimenti strategici e linee contributive mirate, la regione vuole mostrarsi come meta ideale per chi cerca qualità, innovazione e autenticità.

