Miglior pilota istruttore USA: premiato il triestino Tiziano Bernard

Grande soddisfazione per Trieste, che vede il suo concittadino Tiziano Bernard insignito del prestigioso titolo di miglior pilota istruttore degli Stati Uniti. L’onorificenza, assegnata annualmente dalla Aircraft Owners and Pilots Association (Aopa), riconosce i professionisti che si distinguono per competenza e capacità di trasmettere abilità di volo eccellenti agli studenti.

Una prestigiosa onorificenza internazionale

Il premio, conferito nell’ambito dei Flight Training Experience Awards, è frutto di un processo rigoroso: le competenze di Bernard sono state valutate e riconosciute da studenti piloti, colleghi istruttori, controllori del traffico aereo ed esaminatori federali. Un riconoscimento che assume ancora più valore se si pensa alla rilevanza internazionale di Aopa, la più grande associazione di aviatori al mondo.

Chi è Tiziano Bernard

Triestino classe 1993, Bernard ha intrapreso il suo percorso formativo all’International School di Trieste, prima di trasferirsi in Florida per frequentare il Florida Institute of Technology, istituto nato per supportare il vicino Kennedy Space Center della NASA. Qui ha completato gli studi in ingegneria aerospaziale, distinguendosi come team leader nel progetto Florida Tech Mars Rover, premiato dalla Northrop Grumman come miglior progetto ingegneristico della scuola, concepito per esplorazioni su Marte.

Una carriera brillante fra volo e spazio

Dopo gli studi, Bernard ha proseguito la sua brillante carriera professionale alla Garmin International, azienda nota a livello mondiale per i suoi dispositivi aeronautici, dove ha progettato cabine di pilotaggio per aerei. Attualmente ricopre il ruolo di ingegnere collaudatore sperimentale presso la Gulfstream Aerospace, azienda leader nella produzione di jet privati.

Oltre alla sua carriera ingegneristica, Bernard è molto attivo nella ricerca e nell’insegnamento: fa parte del consiglio scientifico dell’Applied Human Factors and Ergonomic Conference (Ahfe) dedicata allo spazio, dove ha introdotto una nuova sessione sugli studi relativi al turismo spaziale. Bernard insegna anche presso la prestigiosa Embry-Riddle Aeronautical University e collabora come istruttore di volo alla Savannah Aviation, ruolo che lo ha portato a ricevere il prestigioso riconoscimento di Aopa.

Trieste festeggia il suo talento internazionale

Il successo di Bernard non rappresenta solo un importante traguardo personale, ma un motivo di orgoglio per Trieste e tutto il Friuli-Venezia Giulia, che vede un suo cittadino riconosciuto a livello mondiale per competenza, professionalità e passione per il volo. Un segnale chiaro che testimonia l’alto livello formativo della regione, in grado di preparare giovani capaci di emergere in contesti internazionali altamente competitivi.

