Furti alla scuola di polizia di Trieste, indagini in corso

Diversi effetti personali sono misteriosamente spariti dagli armadietti degli allievi del 229esimo corso presso la Scuola di Polizia “Vincenzo Raiola” di via Damiano Chiesa a Trieste. La segnalazione è giunta dalla direttrice della struttura, la dottoressa Antonella Cargnelutti, nella tarda serata di ieri, 24 marzo.

Indaga la Scientifica, riserbo dalla questura

A seguito della denuncia, sul posto si è subito recata la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi necessari. Nonostante le rapide operazioni investigative, al momento non risultano ancora identificati i responsabili dei furti. La questura di Trieste ha confermato l’episodio ma mantiene uno stretto riserbo sulle indagini in corso. Resta aperta l’ipotesi che coinvolge gli stessi studenti oppure persone interne alla struttura.

Episodio insolito e imbarazzante

La vicenda risulta particolarmente insolita e imbarazzante, considerando che le vittime dei furti sono futuri agenti di polizia, proprio durante il loro percorso formativo. Questo episodio ha immediatamente sollevato dubbi sull’efficacia dei controlli interni e sull’adeguatezza della sorveglianza, in particolare in una struttura destinata alla formazione delle forze dell’ordine. Le autorità interne stanno approfondendo il caso per chiarire rapidamente la situazione e restituire serenità all’ambiente formativo.

