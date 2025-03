Bando eventi estate 2025 Udine: contributi fino a 8mila euro

L’amministrazione comunale di Udine punta su cultura e socialità per la prossima estate, lanciando un bando pubblico per sostenere eventi che coinvolgano il centro storico. Destinato ad associazioni di borgo o di via, comitati e associazioni di categoria, il bando prevede un finanziamento complessivo di 50 mila euro per realizzare iniziative culturali capaci di animare la città nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.

Contributi fino a 8 mila euro a progetto

Ogni realtà potrà accedere a contributi fino a 8 mila euro, con un massimo dell’80% di copertura delle spese ammissibili. L’amministrazione, dopo l’approvazione del progetto, anticiperà il 50% dei costi previsti, a patto che vengano organizzati almeno due eventi. Si tratta di un’importante opportunità per valorizzare il tessuto associativo locale e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini.

Inclusività, arte e intrattenimento

Il Comune intende sostenere eventi inclusivi, accessibili e non a scopo di lucro. Particolare attenzione sarà riservata a proposte che promuovano arte dal vivo, musica di intrattenimento, spettacoli per famiglie e bambini, e nuove forme artistiche. L’obiettivo è quello di offrire un programma variegato e coinvolgente, che sappia attrarre anche turisti e visitatori.

Collaborazione e diffusione sul territorio

Tra le linee guida approvate dalla Giunta figura la volontà di distribuire gli eventi su più zone del territorio comunale. Per incentivare la cooperazione tra realtà locali, sarà ammesso un solo progetto per via o borgo, così da garantire una diffusione capillare delle attività e un maggiore coinvolgimento delle realtà economiche del territorio.

Una città viva in vista della Supercoppa Uefa

“La prossima estate sarà speciale per Udine. Tra musica, spettacoli e momenti di aggregazione, vogliamo che ogni angolo del centro storico diventi un punto di richiamo“, ha dichiarato il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Senza dimenticare che ad agosto ospiteremo la Supercoppa Uefa, un evento sportivo di portata internazionale. Con questo bando diamo un segnale concreto di sostegno alle associazioni che vogliono contribuire a rendere Udine più viva, attrattiva e accogliente”.

