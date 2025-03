Nel panorama della formazione professionale in Friuli-Venezia Giulia, si aprono nuove opportunità per chi desidera specializzarsi come operatore sociosanitario (OSS). Fino al 6 maggio sono aperte le iscrizioni ai 20 corsi gratuiti dedicati a persone disoccupate, con l’obiettivo di potenziare le competenze nel settore sanitario e socioassistenziale e favorire un rapido inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Un’opportunità di crescita professionale

La Regione Friuli-Venezia Giulia, come spiega l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Alessia Rosolen, attraverso un investimento di 4,8 milioni di euro, garantisce la gratuità di questi percorsi di qualifica professionale. L’offerta formativa risponde alle esigenze del territorio, considerato l’aumento dell’aspettativa di vita e la conseguente necessità di figure specializzate pronte a operare in ospedali, case di cura, case di riposo, centri diurni, servizi di assistenza domiciliare e nelle cooperative sociali.

Caratteristiche del corso

Il corso OSS prevede 1.000 ore di formazione, di cui 450 dedicate al tirocinio presso strutture selezionate. È riservato a persone maggiorenni, residenti in Friuli-Venezia Giulia e in possesso almeno del diploma di licenza media. Importante essere in stato di disoccupazione certificato al momento dell’avvio delle lezioni. Durante le ore di tirocinio, è prevista un’indennità di 3,50 euro l’ora.

Modalità di selezione

L’ammissione al corso è subordinata a una prova scritta e a un colloquio, fissati per l’8 maggio 2025. Gli enti di formazione che gestiranno i corsi comunicheranno in seguito le sedi precise ai candidati che avranno superato la prova scritta.

Dove si tengono le lezioni

I 20 corsi OSS saranno dislocati in diverse sedi della regione:

Trieste (4 corsi), Gorizia (1 corso), Cervignano del Friuli (1 corso) a cura di Enaip Fvg

Udine (2 corsi), Codroipo (1), San Giorgio di Nogaro (1), Tarcento (1), Cordenons (1) con Indar

Tolmezzo (2 corsi) con Cramars

Pordenone (2 corsi) con Fondazione Opera Sacra Famiglia

Udine (altri 2 corsi) con Ires Fvg

Monfalcone (1 corso), Maniago (1 corso) con Ial

Prospettive occupazionali

Con la qualifica di OSS, le possibilità di occupazione si estendono a strutture pubbliche e private del settore, garantendo ottime chance di inserimento lavorativo in un ambito in costante crescita, sia in Friuli-Venezia Giulia sia nel resto d’Italia.

