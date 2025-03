Friuli-Venezia Giulia, prestiti agevolati per sfidare i dazi USA

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma avamposto di vantaggi competitivi per le imprese: il tasso fisso dei prestiti può raggiungere l’1,3%, mentre nel resto d’Italia il costo medio del credito si attesta intorno al 6%. Un dato che rende evidente come il sistema di finanza agevolata regionale sia stato progettato per sostenere l’economia locale, specialmente in un momento in cui i dazi statunitensi sollevano incertezze.

Finanza agevolata al centro della strategia

Lo ha sottolineato Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive, durante gli Stati generali della finanza agevolata tenutisi a Udine. L’obiettivo è creare un ponte tra risorse pubbliche e private, offrendo strumenti concreti per liquidità e investimenti. Bini ha evidenziato che, in un periodo storico caratterizzato da politiche protezionistiche, è fondamentale affiancare le leve economiche a quelle diplomatiche per tutelare le imprese.

L’impegno del Fondo regionale per le iniziative economiche

Protagonista dell’evento è stato anche il Fondo regionale per le iniziative economiche (Frie), che celebra i 70 anni di attività. Dal 2018 al 2024 sono state approvate oltre 1.500 deliberazioni di interventi finanziari, per un totale di circa 1,6 miliardi di euro di prestiti agevolati, di cui ben il 74% destinato alle PMI del territorio.

L’asse tra Regione e sistema bancario

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha rimarcato come il Friuli-Venezia Giulia si sia impegnato a potenziare i fondi di rotazione con importanti stanziamenti: 425 milioni di euro destinati al fondo dedicato all’agricoltura e 188 milioni al Frie. Questo mix di risorse regionali e bancarie si traduce in soluzioni efficaci per supportare le imprese nei momenti più critici.

Prospettive di crescita: investimenti in aumento

Al centro della strategia regionale, ha spiegato Zilli, ci sono anche le sinergie tra le partecipate finanziarie, mirate a promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso strumenti innovativi. Nel 2024, gli investimenti hanno superato i 2,9 milioni di euro, segnando un +9% rispetto al 2023 e +58% rispetto al 2022, a conferma di un impegno costante nel rilancio dell’economia locale.

Il Friuli-Venezia Giulia punta dunque a consolidare e ampliare il proprio modello di finanza agevolata, offrendo opportunità uniche alle imprese che desiderano investire e crescere in un territorio vivace e strategico. Grazie alla convergenza tra fondi pubblici, banche e imprese, la Regione propone un sistema solido e competitivo, pronto a fronteggiare l’onda lunga dei dazi e a sostenere il tessuto produttivo per gli anni a venire.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook