La Triestina Nuoto ha confermato il suo valore ai Campionati Italiani Assoluti Indoor Open di tuffi svoltisi venerdì 28 e sabato 29 marzo 2025 alla piscina La Monumentale di Torino. Il gruppo, giovane ma determinato, ha affrontato con maturità le gare, mostrando notevoli progressi rispetto alle precedenti esperienze.

Le parole dell’allenatrice Barsukova

La guida tecnica del gruppo, affidata all’allenatrice Lyubov Barsukova, ha espresso grande soddisfazione per le performance della squadra. «Sono soddisfatta di come si sono comportati i nostri giovani talenti – ha dichiarato Barsukova – hanno dimostrato la giusta determinazione, nonostante fossero spesso i più giovani in gara». L’allenatrice ha aggiunto che ora la squadra rientrerà a Trieste con una grande voglia di lavorare ancora più intensamente, focalizzandosi sugli aspetti tecnici da perfezionare.

Marianna Cannone e Lodovica Castellacci protagoniste al femminile

Tra le protagoniste in campo femminile spicca la prestazione di Marianna Cannone, che ha totalizzato 162.15 punti dal trampolino da un metro e 160.50 dal trampolino tre metri. Una prova convincente per la giovane atleta, che ad aprile volerà a Dresda per rappresentare l’Italia al Meeting internazionale. Buone prestazioni anche per Lodovica Castellacci, che nella prova del trampolino da un metro ha ottenuto 150.35 punti, dimostrando crescita e solidità agonistica.

Alice Vidoni emergente dalla piattaforma

Dalla piattaforma ha brillato invece la giovanissima Alice Vidoni, classe 2010, categoria Ragazze, confrontandosi senza timori reverenziali con le migliori specialiste italiane. Dopo aver conquistato la finale con 161.15 punti nelle eliminatorie, Vidoni ha offerto un’ottima prova che lascia ben sperare per il futuro della giovane atleta della Triestina Nuoto.

Lorenzo Menis conferma la crescita al maschile

In campo maschile, il promettente Lorenzo Menis, reduce dall’esperienza con la maglia azzurra, ha confermato la sua crescita costante chiudendo all’undicesimo posto le eliminatorie dalla piattaforma con 231.05 punti. Ha poi affrontato con determinazione la gara del trampolino da tre metri, terminando al ventesimo posto con 215.00 punti, performance che rappresenta un passo avanti significativo per il giovane atleta triestino.

Prossimo appuntamento internazionale a Dresda

La squadra è ora attesa dal prossimo impegno internazionale: il Meeting di Dresda, previsto dal 23 al 27 aprile. Saranno proprio Lorenzo Menis e Marianna Cannone a tenere alta la bandiera italiana, confermando il ruolo di primo piano della Triestina Nuoto nei circuiti internazionali di tuffi giovanili.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook