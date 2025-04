Minacce e paura, a Trieste in aula la testimonianza di una madre

Olena, 32 anni, ha raccontato davanti al tribunale di Trieste una vicenda drammatica e carica di tensione: dopo nove anni di maltrattamenti, fisici e psicologici, da parte dell’ex compagno – e padre dei suoi due figli – è riuscita a liberarsi nel 2020, chiedendo aiuto al Goap. Ma la fine della relazione non ha significato la fine dell’incubo.

Le minacce dopo la separazione

Nel 2022, l’uomo ha iniziato a minacciare la donna con sempre maggiore insistenza, scrivendole messaggi continui su tutti i social, dichiarando persino di volerla “sfigurare”, insieme all’attuale marito. Olena, assistita dall’avvocato Francesco Galli, ha testimoniato in aula davanti al giudice Alessio Tassan e al PM Enrico Menin, raccontando di aver bloccato l’ex su tutti i canali, ma che lui avrebbe trovato altri modi per contattare anche il nuovo marito.

La paura per sé e per i figli

“Temo che voglia portarmi via mio figlio con la forza”, ha detto la donna, spiegando come la situazione l’abbia costretta a modificare radicalmente la sua vita quotidiana: uscire solo accompagnata, cambiare casa, e persino trasferirsi in Svizzera per sei mesi per cercare un po’ di tranquillità. Il figlio minore vive con lei, mentre il maggiore si trova in Romania con i nonni paterni.

Un processo complesso

Il procedimento in corso è solo uno dei fronti giudiziari aperti. Oltre a quello per minacce gravi e reiterate, l’imputato è coinvolto anche in un altro processo per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento. A complicare la situazione, il fatto che l’uomo si trovi attualmente all’estero, rendendo difficile la sua partecipazione attiva al dibattimento. È comunque atteso per la prossima udienza del 4 giugno.

Le parole degli avvocati

“L’udienza di oggi è andata molto bene”, ha dichiarato l’avvocato Galli, sottolineando la coerenza e la chiarezza della testimonianza di Olena. Più cauto l’avvocato della difesa, Paolo Codiglia, secondo cui sarà fondamentale valutare il contesto dei dissidi tra i due e la credibilità della parte offesa, anche alla luce del suo ruolo di parte civile.

