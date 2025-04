Udinese a Genova per rialzarsi e difendere il decimo posto

Dopo le sconfitte contro Roma e Inter, l’Udinese è chiamata a rialzare la testa nella trasferta di Marassi contro un Genoa solido e in forma. Il margine di sicurezza sul Torino, ora distante solo un punto, è risicato: la posta in palio è la difesa del decimo posto, traguardo importante in termini di prestigio e premi economici.

I precedenti non sorridono all’Udinese

Contro il Genoa, la tradizione recente è poco favorevole. Nelle ultime dieci sfide tra le due squadre, i bianconeri hanno raccolto 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ma non vincono dal 2020, in un 1-0 deciso da De Paul. Da allora, solo delusioni: quattro pareggi e due sconfitte, compresa quella dell’andata, condizionata dall’espulsione di Touré che ha indirizzato la gara verso un secco 2-0. A Marassi, il successo manca addirittura dal 2019, ben sei anni fa.

Runjaic e i nodi da sciogliere in attacco

Il tecnico Kosta Runjaic deve fare i conti con diverse incognite. Thauvin non ha ancora recuperato e difficilmente sarà della partita. Il tecnico tedesco ha provato diverse soluzioni: Ekkelenkamp in posizione avanzata contro l’Inter ha deluso, mentre il giovane Iker Bravo, subentrato a San Siro, ha mostrato segnali positivi. Davis, in passato convincente, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Non va dimenticata l’assenza di Zemura, fermato da un trauma distorsivo al polpaccio, che limita ulteriormente le rotazioni. L’Udinese dovrà trovare il giusto equilibrio tra solidità e inventiva, per affrontare una squadra che fa della compattezza il suo punto di forza.

Il Genoa è una macchina casalinga

Il Genoa di Vieira ha trovato un’identità solida e convincente. Con la salvezza già in tasca, la squadra rossoblù gioca con leggerezza, ma senza cali di tensione. Nelle ultime cinque gare interne, il Grifone ha ottenuto quattro vittorie (contro Monza, Venezia, Parma e Lecce) e un pareggio con l’Empoli, subendo appena due gol. Il pubblico di Marassi è tornato a essere un valore aggiunto: oltre 30.000 tifosi spingono costantemente i rossoblù, che in casa non perdono da mesi.

I protagonisti del Grifone

A guidare l’attacco genoano è Andrea Pinamonti, già autore di 8 reti stagionali. Ma attenzione anche ai centrocampisti: Frendrup, perno dell’interdizione, sta impressionando per continuità e intelligenza tattica. Accanto a lui, De Winter è in crescita costante. Il Genoa ha trovato una formula che funziona, e la gara con l’Udinese sarà un test di maturità anche per i friulani.

