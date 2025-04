Autismo, Riccardi: “Servono competenza e coraggio per affrontarlo”

Affrontare l’autismo oggi significa ripensare radicalmente l’approccio alla salute e all’inclusione sociale, superando la visione limitata dell’intervento solo nei momenti critici della malattia. Questo è il messaggio forte e chiaro lanciato dall’assessore alla Salute del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel suo intervento al convegno “Autismo: oltre il silenzio”, tenutosi ieri 2 aprile nell’aula magna dell’Isis Cecilia Deganutti di Udine, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Organizzato dall’istituto scolastico nel 50° anniversario della sua fondazione e dall’associazione ProgettoAutismo FVG, l’evento ha coinvolto studenti, esperti, docenti e istituzioni, promuovendo un dialogo aperto e responsabile su una delle sfide più importanti della sanità e della società contemporanea.

Autismo come cronicità grave e il ruolo della politica

Durante il suo intervento, Riccardi ha sottolineato come l’autismo e altre patologie invalidanti debbano essere riconosciute come forme di cronicità grave, condizioni che accompagnano le persone per tutta la vita e richiedono una risposta integrata, continua e non episodica.

Secondo l’assessore, per affrontare questa sfida serve una visione politica basata su competenza e coraggio, e non sulle logiche del consenso immediato. “Serve un passo avanti, che porti a comprendere la persona nella sua interezza e nel suo diritto a un’assistenza dignitosa e universale”, ha dichiarato Riccardi.

Scuola e istituzioni, i pilastri dell’inclusione

Un altro punto centrale emerso durante il convegno è il ruolo strategico della scuola come ambiente chiave per l’inclusione. L’Isis Deganutti si è dimostrato esempio virtuoso di come l’educazione possa diventare veicolo di consapevolezza, confronto e crescita culturale, coinvolgendo le nuove generazioni nella costruzione di una società più giusta e inclusiva.

In questo contesto, la collaborazione tra istituzioni sanitarie, scolastiche e politiche è risultata fondamentale per sostenere percorsi educativi e sanitari efficaci e duraturi.

Ricerca, esperti e consapevolezza: strumenti per il futuro

Riccardi ha poi voluto ringraziare tutti i professionisti della sanità e dell’istruzione che ogni giorno si impegnano nel sostenere le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie. Ha ribadito l’importanza della ricerca applicata e dell’intervento di esperti, strumenti indispensabili per progettare percorsi su misura, efficaci e realmente inclusivi.

Infine, ha evidenziato come la Giornata mondiale per l’autismo sia un’occasione cruciale per riflettere e sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, su una tematica che è sempre più centrale nella nostra società

