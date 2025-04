Trieste: evento sulle città accessibili all’Immaginario Scientifico

Vivere in una città dove tutto è raggiungibile a piedi potrebbe sembrare un sogno, ma sta diventando una realtà sempre più concreta. Domenica 6 aprile, l’Immaginario Scientifico di Trieste apre le porte a una riflessione collettiva su questo tema, offrendo ai visitatori un’occasione per immaginare e discutere il concetto di città accessibile.

L’evento al museo: tra scienza e urbanistica

L’iniziativa si svolgerà all’interno del museo, con due appuntamenti previsti alle ore 11.00 e 16.00. I partecipanti, a partire dai 9 anni, potranno immergersi in un percorso che collega scienza, innovazione urbanistica e inclusione sociale. L’approfondimento sarà compreso nel biglietto di ingresso, senza necessità di prenotazione.

Città dei 15 minuti e spazi inclusivi

Il concetto di “città a 15 minuti” è al centro della riflessione: un modello urbano in cui i servizi essenziali sono raggiungibili a piedi o in bicicletta in pochi minuti. Un approccio che migliora la qualità della vita, riduce lo stress e favorisce l’inclusione, anche di chi ha difficoltà motorie o risorse limitate.

Ma l’accessibilità non si ferma al solo aspetto logistico. L’evento metterà in luce anche l’importanza di creare spazi e momenti di lentezza, dove stimoli visivi e sonori siano ridotti, per il benessere di persone sensibili agli ambienti caotici.

Materiali, percorsi e silenzio: l’accessibilità sensoriale

Durante l’approfondimento, verranno presentati esempi di utilizzo di materiali specifici, percorsi tattili e soluzioni per garantire un’esperienza urbana sensorialmente inclusiva. Un’opportunità per capire quanto il design urbano possa influenzare la vita quotidiana di ognuno di noi.

Un’esperienza per grandi e piccoli

Dalle 10.00 alle 18.00, il museo resterà aperto per accogliere famiglie, studenti, professionisti e curiosi. L’approccio divulgativo e interattivo dell’Immaginario Scientifico permetterà di coinvolgere anche i più giovani, stimolando la riflessione su come dovrebbero essere costruite le città del futuro.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook