Entro metà aprile si aprirà il nuovo canale contributivo regionale destinato alle piccole e medie imprese (PMI) del terziario in Friuli-Venezia Giulia, un provvedimento di grande interesse per il tessuto produttivo locale. La misura prevede un bando “a sportello” (e non più a graduatoria) che rimarrà aperto tutto l’anno, offrendo alle imprese un percorso più snello e semplificato per accedere agli incentivi. L’obiettivo è sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività di un settore cruciale per l’economia regionale.

Un bando a sportello: meno burocrazia, più opportunità

La prima novità rilevante è il passaggio da bando a graduatoria a bando a sportello, consentendo alle imprese di presentare la propria richiesta di contributo in qualsiasi momento dell’anno. In questo modo, le PMI potranno programmare con maggiore flessibilità i propri investimenti, potendo contare su una procedura burocratica ulteriormente semplificata.

Dotazione finanziaria iniziale e possibili incrementi

La dotazione finanziaria per il 2025 ammonta, in avvio, a 1,4 milioni di euro, composta da 1 milione stanziato dalla Regione e da circa 400 mila euro derivanti da risorse non utilizzate su precedenti bandi. Tali fondi potranno essere integrati nel corso dell’anno, in base alle esigenze che emergeranno.

Modernizzazione, digitalizzazione e sviluppo

Le risorse sono orientate a progetti di ammodernamento, digitalizzazione e sviluppo dei servizi, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto imprenditoriale. Saranno finanziati interventi di ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, l’acquisto di arredi, attrezzature e sistemi di sicurezza (incluse telecamere di videosorveglianza), oltre a progetti di efficientamento energetico e di adeguamento a normative vigenti.

Contributi anche per agenzie di viaggio e tour operator

È prevista, inoltre, l’emanazione nell’ultimo trimestre dell’anno di un bando specifico da 450 mila euro dedicato a agenzie di viaggio e tour operator. Questa iniziativa mira a sostenere uno dei comparti più colpiti negli ultimi anni, contribuendo alla ripresa e all’ulteriore diversificazione dell’offerta turistica regionale.

