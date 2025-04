Primo weekend di aprile, che meteo ci attende in FVG?

Le previsioni meteo del fine settimana in Friuli-Venezia Giulia promettono un cambio di scenario. La regione sarà caratterizzata dal passaggio da un regime di tempo stabile e clima mite a condizioni più rigide, influenzate da correnti nordorientali e da un ritorno di temperatura sotto la media stagionale.

L’anticiclonico lascerà il posto a un contesto più instabile, con forti venti e un calo termico evidente, specialmente nella giornata di domenica. Il lunedì seguirà sulla stessa scia, con Bora moderata lungo la costa e possibili gelate nell’entroterra.

Sabato 05 aprile, il sole protagonista

Il sabato si aprirà con cielo sereno o poco nuvoloso, grazie alla persistenza di condizioni ancora stabili e a un regime di brezza sui settori costieri. Le temperature saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che in pianura oscilleranno tra 20 e 23°C e sulla costa tra 15 e 18°C.

In serata è previsto un aumento della nuvolosità, anticipando la svolta più fredda di domenica.

Domenica 06 aprile tra Bora e calo delle temperature

Domenica notte si assisterà a un cielo variabile, con possibilità di deboli precipitazioni sparse, più probabili sulle aree sudorientali della regione. Con l’avanzare della giornata, il cielo diventerà in genere poco nuvoloso, ma il vero protagonista sarà il vento di Bora.

Sulla costa e nelle zone orientali soffierà Bora sostenuta, con raffiche forti a Trieste, mentre sulle zone montane, in quota, si sentirà un vento sostenuto da nordest.

Le temperature subiranno un deciso calo rispetto a sabato, con minime che si raggiungeranno in serata. In pianura le massime saranno comprese tra 13 e 16°C, mentre sulla costa tra 11 e 14°C.

Tendenza per lunedì: gelate in pianura e clima sotto la norma

Per lunedì, le prime ore del mattino potrebbero riservare locali gelate in pianura, con un cielo variabile specie nella seconda metà della giornata. Le temperature si manterranno sotto la norma di oltre 5°C, e lo zero termico sarà compreso tra i 500 e i 1000 metri. Sul litorale e nelle aree orientali continuerà a soffiare la Bora in versione moderata e fredda, anche se si prevede una graduale attenuazione dal pomeriggio.

Consigli e raccomandazioni

Prestate attenzione alla Bora forte a Trieste e nelle zone costiere, soprattutto nella giornata di domenica.

Chi si trova in pianura dovrà fare i conti con la possibilità di gelate nelle prime ore di lunedì.

Le temperature più rigide potranno creare disagi a chi ha già avviato coltivazioni sensibili al freddo.

Fonte dati : Osmer FVG

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook