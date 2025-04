Incendio allo stabilimento Bipan di Bicinicco, Arpa Fvg tranquillizza sull’aria

Un incendio si è sviluppato nello stabilimento produttivo dell’azienda Bipan, specializzata nella produzione di pannelli grezzi, a Bicinicco. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, coadiuvati dai tecnici di Arpa Fvg, per monitorare l’evolversi della situazione. L’assessore alla Difesa dell’Ambiente del Friuli-Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, ha confermato che non sono state rilevate criticità gravi per la qualità dell’aria.

Verifiche ambientali in corso

Su richiesta dei Vigili del Fuoco, Arpa Fvg ha eseguito immediatamente le prime misurazioni, escludendo la presenza di amianto e di materiale plastico pericoloso. Secondo i tecnici, i controlli effettuati sottovento nelle potenziali zone di ricaduta non hanno evidenziato impatti al suolo significativi.

Diluizione dei fumi

L’intensità del vento ha facilitato la diluizione dei fumi sprigionati dall’incendio. La situazione atmosferica, caratterizzata da un notevole abbassamento delle temperature durante la notte, contribuisce ulteriormente a ridurre i possibili disagi di natura ambientale.

Gestione delle acque

Le acque impiegate per spegnere l’incendio sono state convogliate nelle vasche di prima pioggia, la cui capacità è risultata adeguata. Al momento, le pompe sono ferme a causa del danneggiamento del quadro comandi, avvenuto per l’eccessivo calore generato dal rogo. Questo ha temporaneamente bloccato il rilancio delle acque al depuratore.

Prossimi passi

Le autorità locali e i tecnici di Arpa Fvg continueranno a monitorare la situazione per garantire la massima sicurezza dei cittadini e dell’ambiente. Al momento, non sono emerse problematiche rilevanti, grazie anche alla collaborazione tra Vigili del Fuoco e strutture regionali, impegnate a valutare eventuali ulteriori sviluppi e adottare le misure necessarie.

