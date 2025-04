Shape Evolution di TEC4I FVG: successo per bootcamp stampa 3D

Dal 1° al 4 aprile, presso la sede di TEC4I FVG a Udine, si è tenuta con grande successo la prima edizione 2025 del bootcamp Shape Evolution, dedicato all’ottimizzazione topologica e alla stampa 3D a metallo. L’evento ha attirato l’interesse di numerosi professionisti provenienti da tutta Italia, inclusa la prestigiosa presenza del Gruppo Fincantieri, riferimento industriale del Friuli-Venezia Giulia.

Tecnologia e formazione specializzata

L’iniziativa ha offerto un equilibrato mix tra lezioni teoriche, dimostrazioni pratiche e attività hands-on. I partecipanti hanno potuto interagire direttamente con strumenti di ultima generazione come il software nTop, riconosciuto leader nel design computazionale, e le avanzate stampanti 3D a metallo Trumpf TruPrint1000 ed EOS M290. “Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il presidente di TEC4I FVG, Stefano Casaleggi –. Questo bootcamp è un tassello fondamentale per la formazione di figure specializzate indispensabili nello sviluppo della manifattura avanzata.”

TEC4I FVG: eccellenza regionale

La manifattura additiva metallica si conferma una frontiera cruciale per le aziende, sia grandi che piccole e medie. Questa tecnologia permette la realizzazione di componenti complessi con elevata personalizzazione e prestazioni superiori rispetto ai metodi tradizionali. In particolare, l’ottimizzazione topologica, utilizzata per alleggerire le strutture mantenendo robustezza, trova applicazioni sempre più diffuse in settori strategici come l’aerospaziale, l’automotive, il medicale e la meccanica avanzata. TEC4I FVG, attraverso eventi come Shape Evolution, mira a trasferire competenze tecniche innovative alle imprese del Friuli-Venezia Giulia.

Sinergie con l’intelligenza artificiale

Dopo il successo del bootcamp, TEC4I FVG guarda già al prossimo appuntamento. Il 10 aprile, infatti, è in programma l’evento gratuito “L’Edge Computing a servizio degli analytics e dell’AI”, che approfondirà il tema dell’integrazione tra manifattura additiva e tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale. Sarà l’occasione per scoprire come l’acquisizione dati in tempo reale e l’analisi tramite IA possano potenziare le performance aziendali, aprendo a nuovi scenari predittivi.

Il futuro della manifattura passa da TEC4I

Con progetti mirati e formazione specialistica, TEC4I FVG conferma il proprio ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione tecnologica nel territorio friulano. Eventi come il bootcamp Shape Evolution rappresentano preziose opportunità per le aziende locali di restare al passo con le più recenti evoluzioni del settore manifatturiero, rafforzando competitività e crescita sul piano nazionale e internazionale.

