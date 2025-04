Udinese-Milan, i friulani cercano il riscatto dopo tre ko consecutivi

L’Udinese non gioca davanti al proprio pubblico dal 15 marzo, data della sconfitta per 1-0 contro il Verona. Dopo la pausa per le nazionali e due trasferte, la squadra friulana torna al Bluenergy Stadium per affrontare un Milan tutt’altro che irresistibile. È il momento di ritrovare grinta e gioco, per evitare che una stagione promettente si chiuda nell’anonimato.

Tre sconfitte consecutive: campanello d’allarme

Dopo l’ottimo pareggio esterno con la Lazio, che lasciava presagire un finale di stagione in crescendo, sono arrivate tre sconfitte di fila contro Verona, Inter e Genoa. Il modo in cui sono maturate preoccupa: approccio molle, mancanza d’intensità e poca lucidità nelle scelte. L’ambiente inizia a mostrare i primi segnali di insofferenza, e Runjaic ha fissato un nuovo obiettivo: chiudere la stagione a quota 50 punti, traguardo che manca da oltre dieci anni.

Un attacco da inventare: Thauvin e Davis ancora in dubbio

Il reparto offensivo continua a fare i conti con le assenze. Florian Thauvin è ancora alle prese con una fastidiosa fascite plantare, con tempi di recupero incerti. Anche Keinan Davis non ha ancora ritrovato la forma dopo l’infortunio di dicembre e continua ad essere un oggetto misterioso. Con Sanchez out, e Bravo ed Ekkelenkamp che non hanno convinto, resta da sciogliere il nodo su chi affiancherà Lorenzo Lucca in attacco.

Milan altalenante, ma da non sottovalutare

I rossoneri arrivano alla sfida dopo il pareggio interno contro la Fiorentina, che ha rallentato la rincorsa a un posto in Europa. La squadra di Conceicao alterna buone prestazioni a cali evidenti, e non mantiene la porta inviolata dal 15 febbraio. Tuttavia, la qualità offensiva resta alta e l’Udinese dovrà fare attenzione, cercando però di approfittare delle incertezze difensive milaniste.

Precedenti in equilibrio e voglia di rivincita

Negli ultimi dieci confronti tra le due squadre, cinque vittorie per il Milan, tre pareggi e due successi friulani. All’andata, l’Udinese disputò una buona gara a San Siro, ma fu sconfitta per episodi. La sfida dello scorso anno al Friuli brucia ancora, con l’illusorio 2-1 ribaltato da Okafor nel finale. Il match di venerdì può rappresentare una svolta emotiva e tecnica per concludere la stagione con dignità.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook