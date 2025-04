Incontro a Trieste su come difendersi dalle truffe

Negli ultimi anni le truffe ai danni dei cittadini si sono moltiplicate, diventando sempre più sofisticate e pervasive. In particolare, a Trieste, il fenomeno sta colpendo con insistenza soprattutto le persone anziane, considerate dagli autori delle frodi come bersagli più facili. Per questo motivo, il Comune di Trieste ha deciso di promuovere un momento di sensibilizzazione e informazione, rivolto all’intera cittadinanza.

Appuntamento l’11 aprile alla biblioteca Mattioni

L’incontro si terrà giovedì 11 aprile alle ore 17 presso la biblioteca Mattioni di via Petracco, nel quartiere di Borgo San Sergio. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento Scuola ed Educazione del Comune, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e le cooperative LA.SE. e La Collina. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

Obiettivo: strumenti concreti contro le frodi

Durante l’evento saranno presentate strategie pratiche per difendersi dalle truffe, con un’attenzione particolare alle modalità con cui i truffatori ingannano le vittime, spesso spacciandosi per tecnici, parenti in difficoltà o rappresentanti delle forze dell’ordine. Saranno illustrati esempi reali, consigli utili e verranno distribuiti materiali informativi. I partecipanti potranno anche fare domande direttamente ai relatori e portare le proprie esperienze.

La prevenzione è la miglior difesa

Il Comune sottolinea che “la miglior difesa rimane la prevenzione e l’azione sinergica delle istituzioni”. Questo significa che l’informazione è fondamentale, così come lo è la collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e realtà sociali. In quest’ottica, l’incontro non si configura solo come un momento educativo, ma come un vero e proprio presidio di sicurezza e coesione sociale.

Successo del primo appuntamento

Il progetto ha già avuto una prima tappa lo scorso 4 aprile alla biblioteca Marini Marinelli, dove si è registrata un’ottima affluenza di pubblico. Il successo dell’iniziativa ha spinto gli organizzatori a replicare l’incontro in altri quartieri, con l’obiettivo di raggiungere più persone possibile e costruire una rete di protezione contro le frodi.

Contatti e informazioni

Per ulteriori dettagli sull’evento dell’11 aprile, è possibile chiamare il numero 040 6759350 oppure scrivere una mail a bib.mattioni@comune.trieste.it. La partecipazione è libera e consigliata a tutti, soprattutto a familiari di persone anziane, che possono così acquisire strumenti utili per supportare i propri cari.

