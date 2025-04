Friuli-Venezia Giulia, Fedriga e la possibilità di restare presidente

Una sentenza della Corte Costituzionale ha riacceso il dibattito politico in Friuli-Venezia Giulia: la Consulta ha stabilito che il limite dei due mandati per i presidenti di Regione non si applica alle Regioni a statuto speciale. Tra queste figura anche il Fvg, governato dal leghista Massimiliano Fedriga, attualmente al secondo mandato.

Fedriga: “Rispondo alla mia terra”

Non si è fatto attendere il commento del presidente della Regione: “Mi piace molto fare il presidente di Regione e rispondere alla mia terra”, ha dichiarato Fedriga, secondo quanto riportato dall’Ansa. Il governatore ha sottolineato che ora la palla passa al Consiglio regionale, che dovrà decidere se modificare la normativa e aprire formalmente alla possibilità del terzo mandato.

Il Consiglio regionale dovrà decidere

L’eventuale modifica della legge elettorale regionale è ora nelle mani dell’assemblea legislativa del Friuli-Venezia Giulia. Spetterà ai consiglieri regionali decidere se accogliere la possibilità di una nuova candidatura per Fedriga. La partita si sposta dunque dal piano giuridico a quello politico.

Il Pd alza il muro: “Due mandati bastano”

Ferma la posizione del Partito Democratico. La segretaria regionale Caterina Conti ha ricordato che “due mandati sono sufficienti” e che la decisione della Corte non dovrebbe spingere ad accentramenti di potere. “È una questione di equilibri democratici”, ha affermato, ribadendo la necessità di garantire la rotazione alla guida della Regione.

Centrodestra diviso, opposizione compatta

Conti ha anche sottolineato le fratture interne al centrodestra sul tema, facendo riferimento al caso del Trentino Alto Adige, dove si è già aperta la strada al terzo mandato. “Vediamo cosa accadrà in Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato, mettendo in luce le possibili tensioni tra le forze che sostengono l’attuale presidente.

