Il sindaco di Roma Gualtieri a Basovizza per il Viaggio del Ricordo

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha visitato oggi la Foiba di Basovizza, luogo simbolo della memoria storica italiana, accolto dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dall’assessore Maurizio De Blasio. Un incontro istituzionale che rientra nell’ambito del “Viaggio del Ricordo”, l’iniziativa educativa dedicata alla memoria delle tragiche vicende del confine orientale italiano.

La memoria condivisa del Novecento

Nel suo saluto ufficiale, Roberto Dipiazza ha ricordato i momenti più drammatici della storia di Trieste e d’Italia, sottolineando il valore del ricongiungimento del 1954 come pietra miliare dell’identità nazionale. Ha poi citato il quartiere Giuliano-Dalmata a Roma come simbolo tangibile del legame profondo che unisce la Capitale alla città giuliana, una vicinanza non solo geografica ma soprattutto storica e culturale.

L’importanza del Viaggio del Ricordo

L’assessore Maurizio De Blasio ha elogiato l’iniziativa del Viaggio del Ricordo, rimarcandone il valore formativo: “È un’opportunità per i giovani di comprendere la storia e sentirsi parte attiva della comunità. Il ricordo aiuta a costruire cittadinanza consapevole”.

L’esperienza coinvolge un gruppo di studenti delle scuole romane, impegnati in un percorso di memoria che include, oltre a Basovizza, altre tappe significative come Redipuglia, Gorizia e Pola.

Il momento di raccoglimento alla Foiba

La visita alla Foiba di Basovizza si è svolta in un clima di raccoglimento e rispetto, con Gualtieri e Dipiazza uniti nel rendere omaggio alle vittime delle violenze del Novecento. Questo momento ha sottolineato l’importanza del ricordo come strumento di riconciliazione e di costruzione di un futuro condiviso.

Il percorso dei due Presidenti: Mattarella e Pahor

Successivamente, i sindaci hanno visitato il Monumento dei Fucilati, dove nel 2020 si erano incontrati i Presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor, in un gesto simbolico di riconciliazione tra Italia e Slovenia. Gualtieri ha ripercorso con emozione le stesse tappe, ricordando il significato profondo di quel momento storico.

Un legame istituzionale e umano

La giornata si è conclusa con la consapevolezza di aver rafforzato il legame tra due città simbolo della storia italiana, ma anche con la promessa di continuare a collaborare nel segno della memoria, dell’educazione e della costruzione di una cittadinanza responsabile.

