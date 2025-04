Imprese danneggiate dalla chiusura della Sr Pn26, possibili ristori dalla Regione

La Regione Friuli-Venezia Giulia sta valutando la possibilità di erogare ristori alle imprese danneggiate dalla chiusura ai mezzi pesanti della strada regionale Sr Pn26 della Val Colvera. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, durante un question time in Aula, evidenziando come siano in corso approfondimenti per quantificare l’effettiva necessità del sostegno.

Chiusura limitata al traffico pesante

Secondo quanto precisato da Bini, al momento la limitazione riguarda esclusivamente il traffico pesante, mentre i veicoli leggeri possono continuare a transitare normalmente. Questa situazione risulta dunque differente rispetto ai precedenti episodi che hanno coinvolto il Passo di Monte Croce Carnico e la zona di Clauzetto, dove le interruzioni hanno avuto effetti più ampi sul traffico.

Approfondimenti in corso

L’assessore ha sottolineato come la Direzione centrale attività produttive stia effettuando analisi dettagliate insieme all’Ente di decentramento regionale (Edr) di Pordenone per comprendere in modo più completo la reale incidenza economica della chiusura della strada. L’obiettivo è raccogliere tutti gli elementi utili per determinare se vi sia stato un significativo calo del fatturato delle imprese locali.

Tempi necessari per la valutazione

Bini ha precisato che, come avvenuto in casi analoghi precedenti, sarà necessario attendere un periodo di tempo sufficientemente lungo per effettuare un confronto accurato tra la situazione attuale e quella antecedente alla chiusura. Solo in questo modo sarà possibile quantificare con precisione il calo economico e definire eventuali misure di sostegno mirate e adeguate.

Precedenti interventi regionali

La Regione ha già adottato interventi di ristoro in passato per imprese colpite da situazioni simili dovute a frane o interruzioni stradali prolungate. Tuttavia, come sottolineato dall’assessore, ogni situazione necessita di una valutazione specifica, basata sui dati concreti e sull’effettivo impatto economico registrato.

L’attenzione della Regione rimane dunque alta, con la volontà dichiarata di sostenere concretamente le realtà economiche del territorio della Val Colvera.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook