Reddito medio Irpef in Friuli-Venezia Giulia: dati 2024

Il reddito complessivo medio dichiarato ai fini Irpef nel 2024 in Friuli-Venezia Giulia è pari a 25.738 euro, in aumento di 1.170 euro rispetto all’anno precedente. Con oltre 955.000 contribuenti, la regione si conferma nona in Italia, secondo quanto riferisce il ricercatore dell’Ires FVG, Alessandro Russo.

Nel panorama nazionale, la Lombardia resta in cima alla classifica con una media di 29.122 euro, mentre la Calabria si posiziona ultima con 18.234 euro. Se si considera il reddito imponibile medio (esclusi gli oneri deducibili), il FVG si attesta a 24.754 euro, contro una media nazionale di 23.949 euro.

Trieste al top, Gorizia in coda

A livello provinciale, Trieste registra il reddito imponibile medio più alto della regione (26.340 euro), mantenendo la decima posizione in Italia e la seconda nel Triveneto dopo Bolzano. Al contrario, Gorizia si ferma a 23.388 euro, risultando la provincia con la performance più bassa in FVG.

Più lavoratori, meno pensionati

Nel 2024 si è verificato un aumento dell’1,1% del numero dei contribuenti in Friuli-Venezia Giulia, con 10.548 unità in più rispetto all’anno precedente. Questa crescita ha riguardato esclusivamente i lavoratori dipendenti (+1,9%), mentre il numero dei pensionati è calato dello 0,2%.

Un dato significativo riguarda il progressivo avvicinamento tra redditi da lavoro e da pensione: oggi il reddito medio dei pensionati in FVG è il 91% di quello dei lavoratori subordinati (21.986 euro contro 24.030). Nel 2004 il rapporto era di appena due terzi.

Moruzzo resta il comune più “ricco” da 14 anni

A livello comunale, Moruzzo (UD) si conferma per il 14° anno consecutivo il comune con il reddito medio imponibile più alto del FVG: oltre 31.500 euro, 78esimo posto nella classifica nazionale. Seguono Pagnacco (30.118 euro), Moimacco (28.348), Duino-Aurisina (28.146) e Udine (28.121).

All’estremo opposto si trovano i comuni montani e delle Valli del Natisone, come Drenchia, Savogna, Grimacco e Pulfero, dove i redditi da pensione predominano e le medie scendono sotto i 19.000 euro.

A Trieste, il reddito varia con il CAP

Per i grandi centri urbani, come Trieste, sono disponibili anche dati per CAP. La zona con reddito medio più elevato è quella del CAP 34123 (quartiere di San Vito) con 38.076 euro, mentre la zona meno abbiente è quella del CAP 34137, corrispondente in gran parte al rione di San Giacomo, con poco più di 21.000 euro.

Queste disparità sottolineano l’importanza delle micro-analisi territoriali e la necessità di politiche mirate per riequilibrare le condizioni economiche all’interno dello stesso comune.