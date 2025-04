Meteo weekend di Pasqua in FVG, tra variabilità e temperature primaverili

Il fine settimana di Pasqua e Pasquetta in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da un graduale miglioramento delle condizioni meteo, grazie al consolidarsi di un debole promontorio anticiclonico. Non mancheranno però momenti di instabilità, specialmente nelle zone montuose, che potrebbero interessare chi ha in programma escursioni o attività all’aperto.

Sabato 19 aprile: variabilità con rischio temporali sui monti

Per sabato, il tempo si manterrà variabile sulle pianure e lungo la costa, con alternanza di sole e nuvole. Nelle aree montuose, in particolare sulle Prealpi, sono previsti invece cieli prevalentemente nuvolosi con possibilità di qualche rovescio o temporale nel corso della giornata. Le temperature si manterranno miti: nelle pianure si oscillerà tra i 9-12 °C di minima e i 18-20 °C di massima, mentre sulla costa si avranno minime di 12-14 °C e massime comprese tra i 16 e 18 °C.

Domenica di Pasqua: cielo variabile e clima gradevole

Per domenica 20 aprile, giornata di Pasqua, le condizioni meteo saranno ancora variabili, ma con un generale miglioramento rispetto al sabato. Prevarranno schiarite nelle zone pianeggianti e costiere, mentre sulle Prealpi la nuvolosità resterà più compatta. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime che potranno raggiungere anche i 22 °C in pianura, garantendo un clima gradevole per trascorrere la festività all’aperto.

Pasquetta, lunedì 21 aprile: bel tempo lungo la costa, attenzione sui monti

Il giorno di Pasquetta si presenterà con un cielo prevalentemente variabile, caratterizzato da ampie schiarite soprattutto lungo la costa e in pianura. Ancora una volta, la zona delle Prealpi vedrà maggiori addensamenti nuvolosi, pur con minore probabilità di precipitazioni. Temperature stabili e primaverili con massime fino a 23 °C nelle aree interne e intorno ai 20 °C sulla costa. Il vento sarà prevalentemente debole con regime di brezza, ideale per gite fuori porta e passeggiate.

Consigli per godersi al meglio le festività

Chi ha programmato attività outdoor potrà beneficiare del clima mite e delle belle schiarite previste, tenendo però un occhio al cielo, soprattutto in montagna, dove l’instabilità potrebbe richiedere qualche attenzione in più. Buone festività in Friuli Venezia Giulia!

Fonte dati: Osmer FVG

