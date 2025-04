Pallanuoto Trieste: quarto posto e ora i play-off

La Pallanuoto Trieste ha centrato un grande obiettivo, battendo con un netto 7-14 la Rn Florentia nell’ultima giornata della regular season di Serie A1. Questo successo, conquistato alla piscina “Goffredo Nannini” di Firenze, vale il quarto posto in classifica a quota 49 punti, tre in più della diretta inseguitrice De Akker, sconfitta dal Savona.

Europa conquistata

La squadra alabardata, con questo risultato, ha assicurato la sua presenza nelle coppe europee 2025/2026: parteciperà all’Euro Cup o, nella migliore delle ipotesi, alla prestigiosa Champions League. Un traguardo prestigioso che riporta Trieste ai vertici della waterpolo nazionale ed europea dopo un campionato di altissimo livello.

Mirarchi: “Traguardo meritato”

“È un obiettivo raggiunto con pieno merito – afferma soddisfatto il tecnico Maurizio Mirarchi – lo abbiamo costruito partita dopo partita, lavorando con umiltà e determinazione. Essere quarti in Coppa Italia e ora in campionato dimostra che siamo una squadra competitiva ai massimi livelli. Ma non vogliamo fermarci qui: adesso arrivano i play-off scudetto, e giocheremo per andare più avanti possibile.”

Dirigenza determinata

Anche il direttore generale Andrea Brazzatti celebra il risultato ma rilancia: “Complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico, siamo orgogliosi della stagione disputata. Però non siamo ancora soddisfatti: vogliamo continuare a essere protagonisti anche nella post-season, puntiamo a fare strada nei play-off scudetto“.

Ora l’obiettivo play-off

Con l’entusiasmo della qualificazione europea e la consapevolezza dei propri mezzi, Trieste guarda ai play-off con grande ambizione. Il sogno continua, con la certezza di poter sorprendere ancora e di far sognare tifosi e città.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook