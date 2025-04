Monopattini a Monfalcone, 48 multe nei primi mesi del 2025

A Monfalcone, i monopattini elettrici sono diventati protagonisti di una crescente attenzione da parte della polizia locale, che da inizio 2025 ha effettuato ben 48 controlli mirati sul rispetto delle normative stradali. Il risultato? Altrettante sanzioni, a conferma di quanto sia diffuso l’utilizzo scorretto di questi mezzi.

Mezzi rapidi ma pericolosi

Secondo una nota diffusa dal Comune di Monfalcone, i monopattini elettrici sono oggi considerati i veicoli individuali più pericolosi, con un rischio di incidente superiore rispetto ad altri mezzi personali. Il motivo? La mancanza di dispositivi di protezione e l’uso improprio sono spesso alla base di sinistri con conseguenze anche gravi.

Le infrazioni più comuni

Le 48 multe elevate quest’anno riguardano per lo più comportamenti come:

Circolazione sui marciapiedi

Mancato uso del casco

Utilizzo di monopattini non a norma

In particolare, la normativa vieta l’uso su strada di monopattini con potenza superiore a 250 Watt o capaci di superare la velocità di 25 km/h. I controlli effettuati nel 2024 avevano portato a 68 sanzioni, a testimonianza di un trend ancora preoccupante.

Un caso simbolico: 15enne su un mezzo da 1.200 W

A rendere ancora più evidente la gravità del fenomeno è l’episodio recente che ha coinvolto un quindicenne, sorpreso a circolare sui marciapiedi senza casco e con un monopattino da 1.200 Watt, capace di raggiungere gli 80 km/h. Il giovane ha sfiorato pericolosamente alcuni passanti, costringendo gli agenti a intervenire e a procedere con il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

La posizione del Comune

Il Comune ribadisce la necessità di fare prevenzione e rafforzare i controlli, per garantire la sicurezza dei cittadini e promuovere un utilizzo responsabile di questi veicoli. L’obiettivo è quello di educare gli utenti, in particolare i più giovani, e contrastare la tendenza a considerare i monopattini come semplici giocattoli, anziché mezzi di trasporto soggetti a regole precise.

