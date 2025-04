Inaugurata a Casa Cavazzini la prima mostra italiana dedicata al mangaka Mizuki

UDINE – E’ stata inaugurata sabato 26 aprile la mostra “Mondo Mizuki, Mondo Yokai” dedicata al grande disegnatore di manga giapponese Shigeriu Mura, meglio noto nel mondo con il nome di Shigeriu Mizuki (1922 – 2015).

L’esposizione, che conta un centinaio di opere, è visitabile fino al 30 agosto presso i locali al pian terreno di Casa Cavazzini in centro a Udine e si inserisce all’interno dei numerosi eventi collaterali del Far East Film Festival n. 27, ma anche nel circuito di Gorizia – Nova Gorica città europea della cultura 2025.

A fare per prima gli onori di casa è stata Sabrina Barraccetti del CEC di Udine, organizzatore della kermesse cinematografica, che ha ricordato come l’idea di portare per la prima volta in Italia le opere del grande mangaka fosse già nata nel 2020. Dopo i saluti di rito e le parole di orgoglio dell’assessore comunale alla cultura Pirone e della direttrice di Casa Cavazzini Grasnigh, nonché l’introduzione dei curatori della rassegna dell’associazione Canicola di Bologna Liliana Cupido e Vincenzo Pilosa, ha preso la parola Naoko, la figlia di Shigeriu, che si è detta molto felice per questa prima esposizione italiana delle opere del padre che permettono ai visitatori di conoscere sia l’uomo, sia il mangaka e sia i disegni che rappresentano i Yokai, creature soprannaturali ed invisibili della tradizione giapponese.

La mostra si articola in tre sezioni: la prima dedicata ad illustrare la vita di Shigeriu Mizuki, la seconda con alcune tavole originali dei manga del disegnatore ed una conclusiva con le illustrazioni, di rara bellezza ed intensità, dedicate proprio agli Yokai.

