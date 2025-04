L’APU saluta i tifosi e l’A2 con la coppa di prima classificata e con un’ultima vittoria

UDINE – Festa grande doveva essere e festa grande è stata: l’APU Old Wild West Udine ha salutato il proprio pubblico ed il campionato con un’ultima vittoria – la settima consecutiva – sulla Reale Mutua Torino ed ha sollevato la coppa di vincitrice dell’A2 consegnatagli dal presidente della Lega (nonché consigliere dell’APU) Maiorana.

A corredo della festa, poi proseguita con i tifosi a suon di musica e intrattenimenti vari, la premiazione di coach Vertemati come allenatore dell’anno di serie A2 e di Mirza Alibegovic come MVP italiano del mese di marzo.

Un tripudio di premi per i bianconeri, insomma, a coronamento di una stagione che li ha visti arrivare primi con distacchi importanti sulle inseguitrici: 8 i punti sulla seconda in classifica Rimini e 12 quelli sulla terza Cantù.

Il match con i piemontesi era di poco valore per i padroni di casa, già sicuri del primato in classifica, mentre per la formazione allenata da Paolo Moretti valeva due punti importanti per agguantare un piazzamento migliore in post-season. E le motivazioni diverse sembravano avere indirizzato la partita a favore degli ospiti, più concentrati e battaglieri rispetto ai bianconeri, sino a quasi la fine del terzo quarto di gioco quando i giallo-blù sono schizzati sul +14 (59-73).

Ma in quell’occasione la formazione di coach Vertemati, spinta ancora una volta da un Carnera appassionato e presente, anziché staccare definitivamente la spina, ha cominciato a martellare il canestro torinese con i tiri dalla distanza di Pepe e Caroti ed i canestri di Ambrosin (top scorer udinese con 19 punti) e Pullazi. Con un parziale di 22 a 9 a cavallo di terzo e quarto quarto, i padroni di casa si sono portati a -1 (81-82) ribaltando l’inerzia del match. Anche se poi ci è voluto un tempo supplementare ad Alibegovic e compagni per riuscire ad avere la meglio degli ospiti e portare a casa gli ultimi due punti di un’annata indimenticabile.

Apu Old Wild West Udine – Reale Mutua Torino 108-101 d.1.t.s (25-24, 43-50, 69-77, 91-91)

Apu Old Wild West Udine: Lorenzo Ambrosin 19 (1/3, 3/6), Rei Pullazi 17 (2/2, 4/9), Mirza Alibegovic 16 (2/4, 4/5), Xavier Johnson 15 (3/8, 1/1), Simone Pepe 14 (2/3, 2/6), Anthony Hickey 9 (3/6, 1/6), Lorenzo Caroti 9 (0/0, 3/7), Matteo Da ros 7 (2/3, 1/4), Iris Ikangi 2 (1/1, 0/1), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/1), Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 26 (7/11, 3/7), Kevion Taylor 25 (4/9, 4/7), Matteo Schina 12 (1/6, 2/5), Giovanni Severini 12 (3/5, 2/5), Maximilian Ladurner 10 (5/7, 0/0), Aristide Landi 10 (2/2, 2/5), Fadilou Seck 4 (2/2, 0/0), Matteo Montano 2 (0/0, 0/3), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0). All. Moretti.

