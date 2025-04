Clima e temperatura migliore: al Nord vince Trieste!

In ambito di clima e temperatura, Trieste è la prima città del Nord Italia secondo la classifica 2025 dell’Indice del Clima de Il Sole 24 Ore, pubblicata in data 28 aprile.

Il capoluogo giuliano conquista la settima posizione a livello nazionale, mentre vince il primato assoluto per quanto riguarda le città settentrionali.

Per l’indice di temperatura e clima, infatti, Trieste è l’unica città del Nord presente nella Top 10.

Leggi anche: Trieste protagonista globale con il summit “GLOCAL Cybersec 2025”

Temperatura e clima a Trieste: la migliore per brezza e comfort

L’indagine pubblicata da Il Sole 14 Ore si basa su 15 indicatori climatici calcolati sui dati del decennio 2014-2024 forniti da 3bmeteo, e misura la qualità complessiva delle condizioni atmosferiche nei 107 capoluoghi italiani, includendo fattori come la ventilazione, la stabilità termica, il soleggiamento e i fenomeni estremi.

Ebbene, in quanto a temperatura e clima, Trieste si classifica settima a livello nazionale e prima tra le città del Nord Italia, con un punteggio complessivo di 708,1.

Il capoluogo friulano ottiene però alcuni primati singoli anche in ambito nazionale. Risulta infatti prima in assoluto per la brezza estiva, che aiuta mitigare efficacemente il caldo nei mesi più afosi, ed è anche tra le prime tre per escursione termica giornaliera e umidità relativa, parametri che indicano un clima stabile, asciutto e salubre. Molto positivo inoltre il risultato per la circolazione dell’aria, dove Trieste figura tra le prime 15.

L’unica nota negativa rilevata riguarda invece le raffiche di vento, superiori ai 30 nodi, parametro in cui Trieste risulta ultima a causa dei frequenti episodi di bora.

Leggi anche: Efficienza della Giustizia Civile: il Friuli-Venezia Giulia è fra i migliori, ma con un trend preoccupante

Trieste eccellenza isolata in Friuli-Venezia Giulia

Per quanto riguarda clima e temperatura in ambito regionale, Trieste eccelle e si distanzia nettamente dai risultati ottenuti dalle altre province del Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, Gorizia si colloca al 41° posto a livello nazionale, seguita da Udine al 63° posto e da Pordenone, fanalino di coda con il 72° posto.

Se Gorizia ottiene buoni risultati per la continuità dei giorni senza pioggia e l’umidità contenuta, Udine e Pordenone sono penalizzate dalla bassa esposizione solare e da piogge più intense. Per approfondire, puoi consultare qui l’indagine condotta da Il Sole 24 Ore.

La posizione di Trieste nella classifica nazionale assume così un valore ancora più significativo, perché la capitale è l’unica città friulana in grado di garantire un microclima temperato, ventilato e poco soggetto a condizioni estreme.

Gli ottimi risultati raggiunti sono da attribuire con tutta probabilità alla posizione strategica della città, affacciata sull’Adriatico e protetta dall’altopiano carsico, che contribuisce a moderare gli estremi atmosferici e favorisce la ventilazione naturale.

Ciò si traduce in benefici concreti e certi anche per il turismo e il benessere psicofisico dei residenti, perché vivere in un ambiente con aria pulita, umidità controllata e temperature equilibrate ha effetti positivi sulla salute, sulla qualità del sonno e sulla vivibilità complessiva. Un valore aggiunto che rende Trieste particolarmente attrattiva per chi desidera vivere in un ambiente salubre e climaticamente equilibrato in tutte le stagioni dell’anno.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook