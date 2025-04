Promozione Apu Udine in Serie A: il commento di Anzil

Dopo sedici anni di attesa, l’Apu Old Wild West Udine torna nella massima serie del basket italiano, centrando la promozione in Serie A e portando in alto l’orgoglio di una regione intera. La promozione è stata celebrata con una grande festa al palasport Carnera di Udine, dove si sono ritrovati tifosi, istituzioni e appassionati per rendere omaggio a una squadra che ha saputo scrivere una pagina storica dello sport regionale.

L’elogio del vicegovernatore Anzil

Alla cerimonia ha partecipato anche il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, che ha definito la promozione come “un traguardo storico che riempie d’orgoglio non solo la città, ma tutta la nostra regione”. Anzil ha voluto sottolineare come il successo dell’Apu sia il frutto di anni di impegno, serietà e passione, riconoscendo il lavoro della squadra, dell’allenatore, della società e dei tifosi.

Il ruolo chiave delle infrastrutture

Nel suo intervento, il vicegovernatore ha anche evidenziato l’importanza degli investimenti della Regione nello sport, con particolare riferimento al nuovo palasport Carnera, che sarà “fondamentale per continuare a volare alto”. L’infrastruttura rappresenta un simbolo del sostegno concreto da parte delle istituzioni allo sviluppo dello sport locale.

Sport come veicolo di crescita per il territorio

Anzil ha ribadito l’impegno della Regione a sostenere lo sport come leva di crescita, coesione e valorizzazione del territorio. “Questa vittoria – ha detto – dimostra come investire nello sport possa portare a risultati di alto livello. È un esempio virtuoso per i giovani e per tutto il movimento sportivo del Friuli-Venezia Giulia”.

La Regione, ha ricordato Anzil, è prima in Italia per investimenti nello sport, a dimostrazione di una visione strategica che guarda oltre il risultato sportivo, puntando anche su educazione, salute e comunità.

Un futuro pieno di nuove sfide

Il vicegovernatore ha concluso il suo intervento con un messaggio di fiducia e speranza: “La Serie A sarà una nuova sfida, ma sono certo che questa squadra saprà affrontarla con la stessa determinazione che l’ha portata fin qui. Il Friuli-Venezia Giulia farà il tifo per voi”. Un augurio che suona come un impegno collettivo, un invito a credere in una nuova stagione di rinascita sportiva e sociale per tutto il territorio.

