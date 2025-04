TEC4I FVG: appuntamento a Udine per startup e PMI

In un contesto economico segnato da continue trasformazioni e crescente incertezza, TEC4I FVG organizza un evento gratuito intitolato “Innovare nell’incertezza: strategie per startup e PMI in evoluzione”, in programma il 6 maggio 2025 a Udine, presso la sede di via Jacopo Linussio 51. L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare concretamente le aziende locali attraverso approfondimenti mirati, strumenti pratici e testimonianze dirette di successo.

Strumenti concreti per affrontare il cambiamento

L’incontro si concentrerà su diversi aspetti fondamentali per lo sviluppo delle imprese, tra cui strumenti di finanziamento, buone pratiche aziendali e strategie di crescita sostenibile. Grazie a sessioni informative mirate, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere come navigare con successo in uno scenario economico in rapido cambiamento, acquisendo competenze utili per affrontare con efficacia le sfide del mercato attuale.

La storia di successo di Willeasy

Durante l’evento sarà ospite d’eccezione William Del Negro, fondatore di Willeasy, impresa friulana che ha compiuto il percorso da startup innovativa con vocazione sociale a PMI consolidata, ottenendo riconoscimenti significativi come il recente “Premio America Innovazione 2025”. La testimonianza di Del Negro evidenzierà il ruolo determinante della corretta pianificazione e dell’utilizzo strategico di strumenti come il crowdfunding.

Opportunità dello Scaleup Act

Un approfondimento importante sarà dedicato allo Scaleup Act, recente normativa che introduce sostanziali cambiamenti per le startup innovative. Esperti della società di consulenza ITAdvisors guideranno i partecipanti nella comprensione delle implicazioni pratiche della nuova legge, aiutandoli a identificare le migliori scelte strategiche per la propria impresa.

Spazio per domande e networking

A conclusione della giornata è previsto uno spazio aperto di confronto diretto con i relatori, pensato per rispondere alle domande specifiche dei partecipanti, approfondire temi particolarmente sentiti e favorire il dialogo tra imprenditori e professionisti. Al termine delle attività formative, si terrà un piacevole aperitivo informale dedicato al networking e allo scambio di contatti e idee tra gli intervenuti.

Come partecipare all’evento

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma i posti sono limitati. È necessario registrarsi attraverso la piattaforma Eventbrite al seguente link: Innovare nell’incertezza – Registrazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: comunicazione@tec4ifvg.it.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook