Trieste, fermato minorenne accusato di furto aggravato

Giovani criminali crescono: a Trieste un minorenne del 2009 è stato fermato dai carabinieri mentre girava in pieno giorno con coltello e passamontagna, accompagnato da un altro giovane che è riuscito a fuggire. L’episodio è avvenuto nei pressi di largo Santos, in prossimità dell’ingresso della stazione.

Segnalazione dei cittadini decisiva

Alcuni residenti avevano segnalato al numero d’emergenza la presenza sospetta di due giovani che si aggiravano con fare sospetto tra le auto parcheggiate. I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno sorpreso il giovane mentre indossava ancora il passamontagna, riuscendo a bloccarlo prima che potesse dileguarsi.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nel borsello del ragazzo un coltello, oltre a vari oggetti rubati, tra cui documenti personali provenienti dal furto avvenuto all’interno di una Nissan parcheggiata nelle vicinanze. Tutto il materiale recuperato è stato immediatamente sequestrato.

Il minorenne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e denunciato anche per ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L’identità del complice, che è riuscito a fuggire approfittando della concitazione del momento, è ancora al vaglio degli inquirenti.

Cresce l’allarme per la criminalità giovanile

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di crescente preoccupazione per la criminalità minorile nel capoluogo giuliano. Le autorità locali sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitati a segnalare prontamente situazioni sospette per consentire interventi tempestivi.

