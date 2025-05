49 anni dal terremoto: il Friuli ricorda con orgoglio

Il 6 maggio 1976 una devastante scossa di terremoto sconvolse il Friuli-Venezia Giulia, causando vittime e distruzioni. A quasi mezzo secolo di distanza, questa data rappresenta oggi un momento di memoria, riconoscenza e orgoglio per la straordinaria risposta della comunità friulana.

Dal dramma alla ricostruzione: il “modello Friuli”

Il terremoto del 1976 rappresentò per il Friuli un punto di svolta storico e sociale. Dalla tragedia emerse infatti una rinascita comunitaria unica, basata su coraggio, dignità e coesione sociale. Fu in quella circostanza che nacque il famoso “modello Friuli”, una pratica virtuosa di ricostruzione divenuta riferimento a livello nazionale, resa possibile dalla sinergia tra istituzioni locali, autonomie e lo Stato.

Cruciale fu l’intervento tempestivo e generoso dei Vigili del Fuoco, medici, operatori sanitari e soprattutto dei volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. Questo evento segnò anche la nascita della moderna Protezione Civile italiana, oggi considerata una delle strutture più efficienti e organizzate nel campo della gestione delle emergenze.

Il ruolo decisivo delle Forze Armate

Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, ha ricordato il ruolo essenziale svolto dall’Esercito Italiano, sottolineando l’importanza del sacrificio e della prontezza dei militari di leva, alcuni dei quali persero la vita nelle operazioni di soccorso. L’assessore ha ricordato che l’anniversario della tragedia segue di pochi giorni la celebrazione dei 164 anni dalla fondazione dell’Esercito Italiano, avvenuta il 4 maggio.

Interventi per la sicurezza delle infrastrutture

Oggi, a 49 anni dal terremoto, emerge la necessità di effettuare importanti lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e rifacimento di ponti, strade, gallerie ed edifici. Amirante ha sottolineato come la Regione stia affrontando questa sfida con responsabilità, sfruttando le esperienze e le tecnologie maturate proprio dopo il sisma.

Sono stati sviluppati protocolli avanzati, metodologie di analisi statiche e sismiche e strumenti di monitoraggio, fondamentali per garantire interventi tempestivi ed efficaci.

Guardare al futuro con sicurezza e resilienza

Infine, Amirante ha ribadito con forza l’impegno regionale nel garantire un futuro più sicuro e resiliente per il Friuli-Venezia Giulia. Non solo conservazione, ma soprattutto nuovi interventi e opere per rendere il territorio sempre più sicuro e a misura d’uomo. “La vera memoria è costruire ogni giorno un futuro migliore”, ha concluso.

