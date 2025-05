Friuli-Venezia Giulia protagonista con le regate Solo2 2025

Il circuito di regate “Solo2”, organizzato dal Diporto Nautico Sistiana, giunto alla sua tredicesima edizione, rappresenta un importante appuntamento sportivo nel panorama velico del Friuli-Venezia Giulia. La manifestazione, grazie alla collaborazione di dieci circoli velici locali, ha visto un progressivo sviluppo che l’ha portata ad ospitare eventi di grande prestigio come campionati mondiali e italiani, contribuendo così alla valorizzazione della regione come punto di riferimento sportivo internazionale.

Il valore aggiunto del volontariato

Durante la presentazione, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha sottolineato l’importanza del volontariato e dell’associazionismo sportivo, elemento fondamentale che caratterizza la realtà velica regionale. “La nostra regione destina più fondi allo sport di qualsiasi altra realtà in Italia, e ciò permette una crescita costante soprattutto tra i giovani, che partendo da semplici appassionati diventano spesso velisti di caratura internazionale”, ha affermato Roberti.

Un calendario ricco di appuntamenti

Sandro Fabietti, coordinatore del calendario “Solo2”, ha illustrato il programma dettagliato della stagione 2025, che prenderà il via sabato 17 maggio con la “Rosa dei venti traditional”, organizzata dalla Società Nautica Laguna. Numerosi gli appuntamenti di prestigio, tra cui la “Muggia X 2”, la “Lei e lui”, la “15 miglia in solitario” e il gran finale con la “25 X 2 – Trofeo Cian”, previsto per domenica 31 agosto.

Impegno e sicurezza

Durante la presentazione è stato evidenziato l’importante ruolo della Capitaneria di Porto, sempre presente per garantire la sicurezza in mare durante ogni evento. Un riconoscimento speciale è stato rivolto ai circoli organizzatori e ai volontari, che rappresentano il vero motore di queste manifestazioni sportive, fondamentali per il tessuto sociale e sportivo della regione.

Un patrimonio regionale da valorizzare

La presenza di oltre 150 imbarcazioni impegnate nel circuito testimonia il successo e il valore strategico di “Solo2”. “Questi eventi – ha concluso Roberti – non solo consolidano la tradizione velica della regione, ma contribuiscono significativamente a migliorare l’immagine del Friuli-Venezia Giulia, attirando appassionati e turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.”

