Boosta in concerto a Sacile: intimità e sperimentazione in “Soloist”

Venerdì 9 maggio alle ore 21, il Teatro Zancarano di Sacile ospiterà il concerto esclusivo di Davide “Boosta” Dileo, noto musicista e membro fondatore dei Subsonica. Il concerto rappresenta l’unica data regionale del tour Soloist, organizzato dal Circolo Controtempo, e sarà l’occasione per presentare il suo ultimo lavoro discografico uscito l’11 aprile per Sony Music, disponibile sia in vinile che in formato digitale.

Soloist, un viaggio sonoro in tre atti

L’album Soloist rappresenta un’opera raffinata e audace, divisa in tre distinti abiti sonori. Il primo, il più essenziale, mette al centro il pianoforte nella sua dimensione più pura, un dialogo interiore che lascia spazio e respiro alle note. Il secondo abito esplora le possibilità della manipolazione elettronica, offrendo all’ascoltatore un’esperienza di scoperta sonora attraverso atmosfere inedite e paesaggi musicali complessi. Infine, il terzo abito comprende quattro suite ambientali, composizioni che richiamano le atmosfere di Brian Eno e Harold Budd, evocando paesaggi emotivi intensi e suggestivi.

Un concerto tra tradizione e avanguardia

L’esibizione dal vivo al Teatro Zancarano promette di essere un’esperienza coinvolgente e immersiva. Boosta sarà accompagnato esclusivamente da un pianoforte a coda e una postazione elettronica, strumenti che gli consentono di esprimere al meglio la dualità tra lirismo classico e innovazione tecnologica. “Ho scelto di suonarlo nudo, lasciarlo riposare con le note lunghe e sdraiate, risvegliarlo ai bruschi tocchi”, racconta lo stesso Dileo sui suoi social.

Collaborazioni e partner d’eccellenza

Il progetto Soloist è sostenuto da partner prestigiosi come Yamaha, che offre pianoforti dal suono inconfondibile, Volvo Car Italia, che supporta le tappe del tour con attenzione allo stile e all’ambiente, e Algam EKO, fornendo tecnologie all’avanguardia per esaltare la qualità sonora. Grazie a queste collaborazioni, l’artista riesce a spingersi sempre più lontano nella sperimentazione musicale, confermando il suo ruolo di innovatore e narratore sonoro.

Oltre la musica: l’universo artistico di Boosta

Davide Dileo non si limita alla musica. Parallelamente al percorso musicale, ha sviluppato progetti artistici innovativi come ManGroove e Galleria Sonore, oltre alla recente apertura dello spazio espositivo Sonogramma a Torino. Boosta è attivamente coinvolto anche in iniziative educative e laboratori musicali per bambini, puntando a creare una scuola di musica elettronica per l’infanzia.

Biglietti già disponibili in prevendita al prezzo di 18 euro sui siti www.vivaticket.com e Controtempo. Per ulteriori informazioni: ticket@controtempo.org.

