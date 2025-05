L’Università degli Studi di Trieste ha eletto Donata Vianelli nuova rettrice per il mandato 2025-2031. A partire dal 1° agosto 2025, la docente di Economia e Gestione delle imprese guiderà l’ateneo triestino, succedendo all’attuale rettore.

Il messaggio del presidente Fedriga

Il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso immediatamente le sue congratulazioni per l’elezione della professoressa Vianelli. \”La sua elezione rappresenta una grande opportunità per consolidare il ruolo dell’ateneo come motore di sviluppo e valorizzazione del capitale umano, in costante dialogo con istituzioni, imprese e territorio\”, ha dichiarato Fedriga.

La dichiarazione dell’assessore Rosolen

Anche l’assessore regionale all’Università e Ricerca, Alessia Rosolen, si è unita agli auguri rivolti alla neo-rettrice. Rosolen ha sottolineato l’importanza di questa nomina per il rafforzamento dei legami tra l’università, il territorio e il tessuto imprenditoriale, auspicando una proficua collaborazione istituzionale nel corso dei prossimi anni.

Chi è Donata Vianelli

Donata Vianelli, già direttrice del Dipartimento di Scienze economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (Deams), è docente universitaria con un curriculum accademico solido e riconosciuto. Durante il suo incarico presso il Deams, Vianelli ha promosso diverse iniziative di rilievo, consolidando la reputazione internazionale del dipartimento e incrementando i rapporti con importanti realtà economiche locali e nazionali.

Obiettivi e prospettive per il futuro

Il mandato della professoressa Vianelli, che si concluderà il 31 luglio 2031, sarà improntato al potenziamento della collaborazione tra ateneo e territorio. Particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione con le imprese locali, favorendo progetti di ricerca applicata e lo sviluppo di percorsi formativi capaci di rispondere alle esigenze concrete del mercato del lavoro regionale e internazionale.

L’elezione di Donata Vianelli si presenta dunque come un’opportunità significativa non solo per il prestigio accademico dell’Università di Trieste, ma anche per lo sviluppo socioeconomico e culturale dell’intero Friuli-Venezia Giulia.

