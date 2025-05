Investe capriolo e fugge: multato automobilista

A Banne, Trieste, un automobilista ha investito e ucciso un capriolo, fuggendo senza prestare soccorso. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti dopo aver trovato l’animale morto, hanno recuperato frammenti dell’auto coinvolta.

Indagini e sanzione

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile individuare rapidamente il conducente. Per lui una multa di 436 euro e la perdita di 7 punti sulla patente, in linea con quanto stabilito dal Codice della strada in materia di incidenti con animali.

L’appello della Polizia Locale

La Polizia Locale ricorda l’obbligo di fermarsi e prestare aiuto agli animali coinvolti in incidenti, sottolineando il rispetto necessario per la fauna selvatica e le norme di sicurezza stradale.

