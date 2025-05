Udine lancia “Udine Retail”: nuova vita agli spazi commerciali sfitti

Per la prima volta in Italia, un’amministrazione comunale lancia un format innovativo per la rigenerazione urbana: si chiama Udine Retail e sarà un vero e proprio connection day dedicato all’incontro tra brand, investitori, agenzie immobiliari e proprietari di spazi sfitti. L’evento si terrà lunedì 16 giugno 2025 nella prestigiosa cornice della Sala Ajace di Palazzo D’Aronco.

Alla presentazione ufficiale erano presenti il Vicesindaco Alessandro Venanzi, il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo e numerosi partner istituzionali e associativi.

Un format ispirato all’Europa ma pensato per Udine

L’iniziativa si ispira ai modelli europei di successo come MAPIC e la Fiera del Franchising, ma è stata completamente adattata al contesto udinese. Non ci saranno stand espositivi, ma incontri B2B da 20 minuti, tavoli tematici, momenti di consulenza e pitch rapidi. L’obiettivo è favorire nuove aperture e creare sinergie concrete tra i protagonisti del commercio locale e nazionale.

Da progetto strategico a azione concreta

“Udine Retail è il frutto di un lungo lavoro di analisi e digitalizzazione del tessuto commerciale cittadino”, ha spiegato il Vicesindaco Venanzi. “Ora siamo pronti a trasformare i dati in opportunità, coinvolgendo chi vuole investire e fare impresa a Udine”.

Il progetto si inserisce nella più ampia cornice di “UDIN È RE”, acronimo che unisce Retail, Real Estate, Rete, Rigenerazione e Rinascita, indicando una visione integrata per la rinascita economica e sociale della città.

Una rete di collaborazioni pubbliche e private

L’evento è frutto della collaborazione tra Comune, Camera di Commercio, Confcommercio, Università di Udine, Assofranchising, Confimprese e le principali associazioni immobiliari come Fiaip, Fimaa e altre realtà territoriali. In prima linea anche il Distretto del Commercio di Udine, rappresentato dal manager Guido Caufin.

Giovanni Da Pozzo ha sottolineato come “questa sia un’idea di sistema, che unisce analisi, dati e visione per creare un terreno fertile in cui domanda e offerta possano finalmente incontrarsi”.

Obiettivi chiari: rigenerare spazi e attrarre nuove attività

Udine Retail nasce con un intento preciso: contrastare la desertificazione commerciale e valorizzare i locali sfitti del centro e dei quartieri. Il Comune vuole incentivare l’apertura di nuove attività e l’arrivo di franchising, migliorando l’attrattività della città e favorendo un’economia urbana più dinamica, sostenibile e partecipata.

Proprietari, imprenditori, investitori e istituzioni sono chiamati a fare rete, condividendo competenze e risorse per dare un nuovo volto al commercio udinese.

