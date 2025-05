Nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione a Trieste, si è tenuta una cerimonia speciale per celebrare la storica promozione dell’Apu Udine in Serie A1 di basket. Ad accogliere la squadra bianconera è stato il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha espresso parole di entusiasmo e orgoglio per il traguardo raggiunto dalla società udinese.

Fedriga: “Una soddisfazione enorme per tutto il territorio”

Il presidente della Regione ha sottolineato l’importanza dell’evento sportivo non solo per Udine ma per l’intero Friuli-Venezia Giulia:

“Lo sport in Friuli-Venezia Giulia si arricchisce ulteriormente con l’Apu in A1, cosicché avremo due squadre nella massima serie di basket, con Trieste e Udine” – ha dichiarato Fedriga – “È una soddisfazione enorme e, insieme ai complimenti, rivolgo un grande in bocca al lupo alla società bianconera”.

Una società solida e vincente

Il governatore ha definito l’Apu “una società solida che ha saputo investire”, riconoscendo il lavoro svolto dal presidente Alessandro Pedone e dall’intero staff tecnico e dirigenziale. Il gruppo, arrivato a Trieste con il trofeo conquistato, ha donato a Fedriga una maglietta ufficiale della squadra con il numero 1, come segno di riconoscenza e simbolo di unità tra sport e istituzioni.

Il nuovo PalaCarnera: un investimento per il futuro

Fedriga ha poi lodato l’iniziativa della società udinese di investire nella riqualificazione del PalaCarnera attraverso il sistema del project financing, sottolineando il ruolo strategico della Regione in questo progetto:

“Questa soluzione potrà garantire all’Apu una stabilità nel lungo periodo assicurando a Udine una nuova struttura sportiva di alto livello e una grande opportunità per il territorio”.

Un doppio orgoglio per il FVG

Con l’ingresso dell’Apu in A1, il Friuli-Venezia Giulia sarà rappresentato nella massima serie nazionale di basket da due squadre, insieme alla Pallacanestro Trieste. Questo risultato segna un momento storico per lo sport regionale e apre nuove prospettive di crescita economica, sociale e sportiva, coinvolgendo tifosi, famiglie e giovani atleti.

