Assunzioni Friuli-Venezia Giulia: maggio brillante con un +5,4%

Maggio 2025 si prospetta come un mese positivo per il mercato del lavoro in Friuli-Venezia Giulia, con un incremento significativo nelle previsioni di assunzione. Secondo il report mensile Excelsior-Unioncamere, elaborato dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine, le imprese regionali hanno programmato 11.140 contratti di durata superiore a un mese o a tempo indeterminato. Ciò rappresenta un incremento di 570 unità (+5,4%) rispetto allo stesso periodo del 2024.

Turismo traina l’aumento dell’occupazione

A trainare questo andamento positivo sono principalmente i servizi, con un aumento dell’11,3%, corrispondenti a 8.090 nuove entrate. Tra questi, il settore turistico brilla con una crescita impressionante del 31,3%, pari a 820 figure in più rispetto a maggio 2024. Il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Da Pozzo, sottolinea l’importanza strategica del comparto turistico nell’attuale fase economica regionale.

Seguono poi i servizi alle imprese, che prevedono 2.120 entrate (+80 unità rispetto al 2024), mentre il commercio registra una lieve flessione (1.380 assunzioni previste, -90 rispetto al 2024) e i servizi alle persone si mantengono stabili con 1.160 figure richieste (+10 rispetto al 2024).

Industria ancora in difficoltà

Se i servizi mostrano un chiaro segnale di ripresa, resta complicata la situazione per il settore dell’industria, che continua a registrare una contrazione significativa: si parla infatti di una flessione del -7,6%, equivalente a 250 assunzioni in meno rispetto al maggio precedente. In particolare, la manifattura prevede di inserire 2.260 lavoratori e le costruzioni 790, entrambi in calo rispetto al 2024.

Difficoltà nel reperimento dei lavoratori

Una criticità importante riguarda la difficoltà di reperimento di alcune figure professionali: ben 5.800 profili, ossia il 52,3% delle figure richieste, risultano difficili da trovare. Le maggiori difficoltà riguardano figure specializzate come analisti e specialisti nella progettazione di app (85,7%), specialisti nelle scienze della vita (82,4%), e operai specializzati nelle costruzioni e manutenzioni elettriche ed elettroniche (oltre il 76%). Anche nel settore della ristorazione, quasi una figura su due (49,7%) è difficile da reperire.

Opportunità per giovani e immigrati

Il mercato del lavoro regionale offre opportunità soprattutto ai giovani sotto i 30 anni, che rappresentano circa un terzo delle nuove assunzioni previste. Inoltre, il 20% delle aziende prevede di inserire personale immigrato, a testimonianza di una crescente inclusività nel mercato occupazionale locale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook