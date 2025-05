Inaugurato il nuovo playground di Borgo San Sergio a Trieste

È stato inaugurato a Borgo San Sergio il nuovo playground dedicato al basket in via Don Cenati, un progetto innovativo realizzato grazie alla sinergia tra diverse realtà cittadine e fortemente sostenuto dalla Pallacanestro Trieste. All’inaugurazione è intervenuto Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la comunità locale.

Sport come strumento di aggregazione

“Il nuovo playground di Borgo San Sergio rappresenta una bellissima iniziativa”, ha dichiarato Scoccimarro. “È frutto della collaborazione di tanti soggetti, con la Pallacanestro Trieste che si conferma non solo un’eccellenza sportiva, ma soprattutto una realtà integrata nella comunità come una grande famiglia”.

Il progetto vede la partecipazione attiva di numerosi partner locali, tra cui le parrocchie di San Sergio Martire e Beata Vergine Addolorata, l’Edilmaster – Scuola Edile di Trieste, la Fondazione Pietro Pittini e le associazioni “Oltre Quella Sedia” e Calicanto Onlus, tutte impegnate nel promuovere l’inclusione sociale attraverso attività sportive.

Inclusione e prevenzione delle devianze

Scoccimarro ha ribadito l’importanza di investire in strutture sportive nelle periferie: “I campetti sono spazi fondamentali per i giovani, luoghi in cui si promuovono stili di vita sani e si sviluppano relazioni positive. Sono inoltre un importante strumento di inclusione e prevenzione contro fenomeni di devianza giovanile”.

Questa nuova struttura si inserisce in un più ampio quadro di rigenerazione urbana e sociale che mira a potenziare gli spazi aggregativi, soprattutto nelle aree periferiche della città.

Una rete virtuosa per la comunità

La ristrutturazione del campo da basket è il risultato concreto di un lavoro di squadra che unisce istituzioni, realtà associative e sportive locali. Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport possa essere un potente motore di inclusione e partecipazione civica, rafforzando ulteriormente il tessuto sociale di Borgo San Sergio e dell’intera città di Trieste.

