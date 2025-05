Motori accesi a Lignano per la 39ª Biker Fest International

La 39ª edizione della Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro conferma il suo ruolo di primo piano tra i motoraduni europei. L’evento, in programma dal 15 al 18 maggio e inaugurato ufficialmente dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, si prepara a battere il record dei 240 mila visitatori raggiunto nel 2024.

Una crescita sostenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

Bini ha sottolineato il supporto determinante della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha saputo riconoscere fin dagli esordi il grande potenziale attrattivo di questo appuntamento internazionale. «La Biker Fest è ormai un evento strategico per il turismo regionale», ha dichiarato Bini, evidenziando come migliaia di appassionati provenienti da Austria, Slovenia, Croazia e altre parti d’Europa convergano nella località balneare per vivere lo spirito biker.

Marco Melandri special guest tra musica e motori

Quest’anno, tra le attrazioni principali, spicca la presenza dell’ex campione del mondo della 250cc, Marco Melandri. Sabato pomeriggio Melandri intratterrà il pubblico con un’inedita performance come dj durante la “50cc Fever Fest”.

Un weekend ricco di eventi e novità

Gli eventi di punta della manifestazione includono il prestigioso Custom Bike Show inserito nell’Italian Motorcycle Championship, nonché l’unico appuntamento italiano dell’AMD World Championship of Custom Bike Building, che vede protagonisti i migliori customizzatori internazionali.

Sono inoltre previsti demo ride gratuiti, già avviati da BMW Motorrad e Honda, con altre case motociclistiche pronte a seguire. Altra importante novità del 2025 è l’area dedicata ai libri, situata nel PalaPineta, con la partecipazione degli editori indipendenti locali e la presenza speciale della “Libreria dei motori” di Paolo Maggi, con oltre 1200 titoli dedicati agli appassionati.

Turismo ed economia, binomio vincente per il Friuli-Venezia Giulia

Con mototours attraverso le bellezze regionali, concerti live, incontri culturali e test ride, la Biker Fest offre un’opportunità unica per scoprire e valorizzare le ricchezze turistiche e culturali del Friuli-Venezia Giulia, generando un significativo impatto economico locale.

