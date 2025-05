Sicurezza aziendale: due bandi da 3 milioni per PMI e locali FVG

Due importanti strumenti di sostegno economico per la sicurezza delle imprese sono stati annunciati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Due bandi per un totale di 3 milioni di euro, uno dedicato ai costi per gli addetti ai servizi di controllo, i cosiddetti steward, e l’altro per l’acquisto e installazione di sistemi di videosorveglianza, sono stati presentati in conferenza stampa dall’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e dal presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo.

Il primo bando: 2 milioni per gli steward nei pubblici esercizi

Il primo bando stanzia 2 milioni di euro a favore dei pubblici esercizi, singoli o in forma associata, che si trovano nei comuni di Udine e Pordenone. I fondi sono destinati a coprire al 100% le spese per l’impiego di steward impegnati in attività di vigilanza. Il contributo minimo per progetto è di 2.000 euro, mentre il massimo è di 30.000 euro.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 26 maggio e fino al 31 dicembre 2025, esclusivamente via Posta elettronica certificata (Pec). Il budget è suddiviso in 500.000 euro per Pordenone e 1,5 milioni per Udine. Gli indirizzi Pec di riferimento sono:

contributi.pn@pec.pnud.camcom.it per le imprese di Pordenone

contributi.ud@pec.pnud.camcom.it per quelle di Udine

Secondo bando già attivo: 1 milione per impianti di videosorveglianza

Il secondo bando è rivolto alle PMI dei territori provinciali di Udine e Pordenone e sostiene l’adozione di sistemi tecnologici di sicurezza. Sono ammesse a contributo le spese sostenute, fatturate e pagate dal 1° novembre 2024, per l’acquisto e installazione di telecamere, videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antirapina e anti-intrusione.

Anche in questo caso il contributo può coprire fino al 100% dei costi, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 15.000 euro per progetto. Le domande vanno inviate via Pec entro il 30 giugno 2025.

Una strategia di sicurezza condivisa

Durante la presentazione, l’assessore Pierpaolo Roberti ha evidenziato come i bandi rappresentino un’opportunità concreta per le PMI, grazie alla possibilità di ottenere contributi a fondo perduto al 100%. Il presidente camerale Da Pozzo ha sottolineato l’importanza della sicurezza come presupposto per una sana economia e ha rimarcato il lavoro svolto in sinergia tra istituzioni per offrire strumenti semplici ed efficaci.

Anche il questore Domenico Farinacci e il prefetto Domenico Lione hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, ribadendo l’importanza della collaborazione pubblico-privato nella costruzione di una sicurezza urbana concreta e diffusa.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook