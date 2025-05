Tasse e tributi: agevolazioni sull’Ilia in FVG, ecco come usare il nuovo portale online

Dal 26 maggio 2025 sarà possibile richiedere online la riduzione dell’Ilia, l’Imposta locale immobiliare autonoma che ha sostituito l’Imu in Friuli-Venezia Giulia. Lo ha annunciato a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, in occasione della presentazione del nuovo portale sviluppato da Insiel. Il sito sarà accessibile a partire dalle ore 16 di lunedì 26 maggio all’indirizzo https://ilia.regione.fvg.it.

Un sistema semplice, digitale e intuitivo

Il nuovo portale è stato pensato per essere totalmente digitale e user-friendly. I cittadini potranno accedere al servizio tramite i sistemi di identità digitale SPID, CIE, CNS/CRS e eIDAS, inserendo la comunicazione necessaria per ottenere l’aliquota ridotta sull’Ilia per la prima seconda casa. Le informazioni caricate online saranno automaticamente trasmesse ai Comuni per facilitare il calcolo delle aliquote.

Supporto capillare per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia

Per chi non dispone di strumenti digitali o ha difficoltà nell’uso di internet, la Regione mette a disposizione il personale degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) delle principali città: Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo. Basterà prendere appuntamento per ricevere assistenza completa.

In aggiunta, i cittadini potranno rivolgersi a 106 sportelli dei “facilitatori digitali” presenti in tutta la regione, attivati grazie al supporto del Pnrr. Questi sportelli offriranno aiuto sia per l’attivazione dello SPID che per la compilazione della dichiarazione.

Un beneficio fiscale da 33 milioni per il territorio

Secondo l’assessore Roberti, il nuovo strumento digitale rappresenta un’opportunità concreta di risparmio per i cittadini, con un beneficio fiscale stimato in 33 milioni di euro per l’intera popolazione regionale. La novità interessa anche i proprietari di immobili residenti fuori regione, rendendo il Friuli-Venezia Giulia ancora più interessante per chi vuole investire nel mattone.

Roberti ha sottolineato che l’Ilia rappresenta il risultato di un percorso di riforma iniziato oltre due anni fa, che ha portato non solo a una regionalizzazione della vecchia Imu, ma anche a un cambiamento sostanziale in termini di equità e gestione del tributo.

Un passo verso una PA più moderna ed efficiente

Anche l’amministratore unico di Insiel, Diego Antonini, ha evidenziato il valore del progetto: “Questo portale rappresenta un passo decisivo verso una Pubblica amministrazione più moderna, efficiente e inclusiva”. Il sistema è stato sviluppato in stretta collaborazione con i funzionari regionali per offrire un servizio digitale immediato e di qualità, frutto di un intenso lavoro di squadra.

