Carcere Udine, detenuto aggredisce un agente per farsi trasferire

Un detenuto di 30 anni ha aggredito un agente penitenziario nel carcere di Udine, colpendolo con un pugno al volto nel tentativo di farsi trasferire in un’altra struttura. L’episodio è avvenuto nella mattina di martedì 21 maggio, intorno alle 11:30. Il sindacato SAPPE ha definito la situazione una vera e propria “guerra” tra le mura del carcere.

La dinamica dell’aggressione

Il detenuto, già noto per precedenti atti di violenza ed ex ospite del carcere di Treviso, aveva chiesto un colloquio con il direttore e il Comandante per chiedere il trasferimento. Al rifiuto, motivato dalla non competenza della struttura, l’uomo ha reagito aggredendo un vice sovrintendente, colpendolo in pieno volto. In seguito, ha dichiarato che si trattava di un gesto disperato. Tre agenti hanno faticato a contenerlo. L’agente aggredito ha ricevuto una prognosi di 18 giorni.

Precedenti e criticità

Non è il primo episodio legato allo stesso detenuto: a febbraio aveva aggredito tre agenti, uno dei quali è ancora in congedo. Inoltre, appena lunedì scorso, un altro detenuto ha mandato in congedo per tre giorni tre operatori con calci e pugni.

Il carcere di Udine è in forte sofferenza: 167 detenuti su una capienza di 90 posti e solo 82 agenti in servizio su 108 previsti. Una condizione che rende sempre più difficile la gestione quotidiana e aumenta i rischi per la sicurezza del personale.

L’allarme del SAPPE

Il delegato nazionale Massimo Russo del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ha lanciato l’allarme: “Siamo in guerra”. Servono rinforzi immediati e un serio intervento dell’amministrazione. La richiesta è chiara: più agenti, meno detenuti e strutture adeguate per fermare questa escalation di violenza.

