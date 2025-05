Temporali intensi e fulmini a raffica: giovedì di paura in regione

Una violenta ondata di maltempo ha investito il Friuli-Venezia Giulia fin dalle prime ore di oggi, giovedì 22 maggio. A partire dalle 6 del mattino, intensi rovesci e temporali si sono abbattuti sulla regione, inizialmente lungo la fascia prealpina occidentale per poi estendersi velocemente a tutta la parte occidentale, sospinti da celle temporalesche provenienti dal Veneto.

Supercelle e Scirocco: cocktail esplosivo sulla Bassa Friulana

Uno degli eventi più significativi si è verificato nella Bassa Friulana, dove si è formata una supercella che ha generato forte attività elettrica e precipitazioni localizzate soprattutto nella zona di Latisana. Successivamente, il fronte temporalesco si è trasformato in una linea di convergenza che ha colpito l’intera bassa pianura friulana, alimentato dai venti di Scirocco. Il risultato è stato un’escalation di piogge intense, accompagnate da ben 200 fulmini registrati in sole otto ore.

Allagamenti a San Vito al Tagliamento e Pravisdomini

Le prime conseguenze del maltempo si sono rapidamente manifestate al suolo. La Sala Operativa Regionale ha ricevuto numerose segnalazioni di allagamenti stradali e infiltrazioni in abitazioni, in particolare nei comuni di San Vito al Tagliamento e Pravisdomini, nel Pordenonese. La situazione è in costante monitoraggio, anche per prevenire peggioramenti nelle prossime ore.

Fiumi sotto stretta sorveglianza

Anche i corsi d’acqua sono oggetto di particolare attenzione. L’idrometro di Villotta di Chions, sul fiume Cornia-Loncon, ha superato il livello di attenzione, raggiungendo 1,66 metri, con una crescita graduale ma costante. Le autorità stanno tenendo sotto controllo l’evoluzione dei livelli per prevenire esondazioni.

Previsioni: instabilità ancora per tutta la giornata

Secondo quanto riportato dall’allerta meteo regionale n. 7, il maltempo non si fermerà qui. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori rovesci e temporali, che potrebbero essere anche di forte intensità, soprattutto sulla fascia orientale nelle ore centrali del giorno. Dalla sera e per tutta la notte, i fenomeni si sposteranno verso la pianura e la costa.

Venti di Scirocco e rischio di nuove criticità

A complicare la situazione contribuirà anche la persistenza del vento di Scirocco, che soffierà in modo moderato ma con raffiche sostenute, in particolare sulla bassa pianura e lungo il litorale adriatico. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione in caso di nuove precipitazioni intense.

