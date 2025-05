Il FVG punta sulla fisica quantistica con nuovi investimenti e progetti innovativi

La Regione Friuli-Venezia Giulia conferma il proprio impegno verso la fisica quantistica, settore chiave per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile. L’assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen, ha sottolineato l’importanza di sostenere progetti che coinvolgano le università locali e centri di ricerca, al fine di valorizzare le competenze esistenti e attirare investimenti e talenti.

Evento internazionale a Trieste

Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante la cerimonia di apertura del “Joint Ictp-Lincei Conference on Quantum physics: from foundations to emerging technologies“, evento internazionale che vede la partecipazione di vari Premi Nobel. Organizzato dall’Ictp di Trieste in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei, il convegno si inserisce nelle celebrazioni dell’Anno internazionale della scienza e tecnologia quantistica proclamato dall’ONU.

Progetti regionali di punta: Quantum FVG e QuFree

Fra le iniziative sostenute dalla Regione spicca il progetto Quantum FVG, finanziato per la creazione di un collegamento quantistico via fibra ottica tra le Università di Trieste e Udine, che mira a diventare un modello infrastrutturale di riferimento nazionale ed europeo.

Inoltre, con un investimento di circa 4 milioni di euro, è stata realizzata un’infrastruttura permanente in fibra ottica destinata alla comunicazione sicura tramite tecnologie quantistiche, applicabile in settori strategici come la logistica marittima e portuale.

Altro importante progetto è QuFree, sviluppato dall’Università di Trieste con un contributo regionale di 455 mila euro, finalizzato a stabilire collegamenti sicuri “free-space” (in aria) per lo scambio di chiavi crittografiche quantistiche.

Formazione e capitale umano

La Regione ha investito oltre 500 mila euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027 per finanziare assegni e dottorati di ricerca sulle applicazioni della fisica quantistica, puntando sullo sviluppo del capitale umano e delle competenze in un settore strategico a livello globale.

Investimento strategico e geopolitico

Secondo l’assessore Rosolen, la scelta di sostenere la fisica quantistica non è solo scientifica, ma anche geopolitica ed economica, poiché contribuisce significativamente alla competitività e allo sviluppo economico del territorio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook