Ente bilaterale FVG: contributi per imprese e lavoratori fino al 31 dicembre

Gli Enti bilaterali del Terziario e del Turismo del Friuli-Venezia Giulia, nati dalla collaborazione tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali, hanno lanciato il nuovo Programma 2025 di rimborsi. Il bando, aperto l’8 maggio, resterà attivo fino alle ore 17 del 31 dicembre.

«Un’iniziativa importante a favore dell’imprenditore e dei suoi collaboratori», hanno commentato il presidente Fabio Pillon e il vicepresidente Adriano Giacomazzi durante la conferenza stampa a Pordenone. Le risorse disponibili ammontano a 482mila euro, con la possibilità di ulteriori incrementi nel corso dell’anno.

Linee di intervento per lavoratori e imprese

Il programma prevede cinque linee di intervento per i lavoratori:

Formazione: partecipazione a corsi e tasse universitarie;

partecipazione a corsi e tasse universitarie; Salute: assistenza straordinaria per malattia;

assistenza straordinaria per malattia; Genitorialità e assistenza: conciliazione famiglia-lavoro, assistenza a familiari, spese scolastiche e funerarie;

conciliazione famiglia-lavoro, assistenza a familiari, spese scolastiche e funerarie; Mobilità sostenibile: spese per il trasporto pubblico;

spese per il trasporto pubblico; Benessere della persona: attività sportive e culturali.

Per le imprese sono previste tre aree di rimborso:

Formazione: corsi obbligatori e di aggiornamento per dipendenti e titolari;

corsi obbligatori e di aggiornamento per dipendenti e titolari; Sicurezza: consulenze e adeguamenti in materia di sicurezza, haccp, visite mediche e dispositivi di protezione individuale;

consulenze e adeguamenti in materia di sicurezza, haccp, visite mediche e dispositivi di protezione individuale; Innovazione tecnologica: consulenze e investimenti per il miglioramento dei processi aziendali.

Chi può partecipare e come presentare domanda

I beneficiari sono imprese e lavoratori con sede o unità locali in Friuli-Venezia Giulia, che abbiano versato regolarmente i contributi agli Enti negli ultimi tre mesi. La documentazione richiesta deve essere inviata all’indirizzo email dell’Ente bilaterale territoriale di competenza, seguendo le indicazioni disponibili sul sito https://ebt.fvg.it/.

Occupazione in crescita: i dati Format Research e Ires Fvg

In parallelo, la ricerca di Format Research evidenzia un miglioramento nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Secondo Ires Fvg, tra maggio e luglio 2025 si prevedono quasi 24mila assunzioni nel settore terziario in Friuli-Venezia Giulia. Un dato che conferma il dinamismo del comparto e l’importanza di strumenti come i rimborsi per sostenere la formazione e l’innovazione.

