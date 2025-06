Ladro seriale nelle chiese istriane: comunità in allarme

Cinque chiese istriane sono state recentemente prese di mira da un ladro ignoto, che ha compiuto furti con scasso o tentativi di intrusione, causando notevoli danni materiali e interni completamente messi a soqquadro. I primi episodi si sono verificati nella notte tra il 6 e il 7 giugno nelle chiese di Bertocchi e Sant’Antonio, dove il malvivente ha forzato porte e finestre in cerca di beni da sottrarre, anche se non risultano mancanti oggetti di particolare valore. A distanza di poche ore, tra l’8 e il 9 giugno, altre tre chiese sono state colpite: quelle situate a Erpelle, Divaccia e Sesana. Anche in queste occasioni, i danni materiali sono stati rilevanti, con finestre infrante, serrature forzate e oggetti sparsi ovunque, accentuando ulteriormente l’inquietudine nelle comunità locali.

Polizia al lavoro e preoccupazione tra i fedeli

La polizia locale sta intensificando le indagini per individuare rapidamente il responsabile e fermare l’ondata di crimini. Gli agenti hanno aumentato i controlli e invitano i cittadini a segnalare immediatamente eventuali movimenti sospetti nei pressi dei luoghi di culto. Nel frattempo, cresce la preoccupazione tra i fedeli e i residenti, che avvertono un senso di vulnerabilità crescente nei luoghi da sempre considerati sicuri e inviolabili. Le comunità locali chiedono dunque una risposta concreta e misure preventive più efficaci per scongiurare ulteriori attacchi e proteggere le chiese, simboli non solo religiosi ma anche culturali e identitari per tutta l’Istria.

