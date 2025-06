Meduno ospita i Mondiali Master di corsa in montagna 2025

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma ancora una volta palcoscenico ideale per eventi sportivi di rilevanza mondiale. Dal 28 al 31 agosto 2025, Meduno ospiterà i Campionati del mondo Master di corsa in montagna, un appuntamento di grande prestigio che richiamerà atleti da tutto il pianeta. L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione, alla presenza del vicegovernatore con delega alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil, del sindaco di Meduno Marina Crovatto e del presidente della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, Giuliano Cescutti.

Sport e territorio: un binomio vincente

Nel suo intervento, Mario Anzil ha sottolineato il ruolo strategico dello sport come leva di promozione turistica e sviluppo territoriale: “Lo sport favorisce la socialità e uno stile di vita sano, ma rappresenta anche uno straordinario veicolo di conoscenza delle nostre bellezze paesaggistiche. La Regione continuerà a investire in eventi come questo, capaci di coniugare salute, cultura e crescita economica.” Un messaggio chiaro che conferma l’impegno della Regione a sostegno dello sport quale motore di sviluppo locale.

Un evento senza precedenti per la disciplina

I Mondiali Master di Meduno 2025 saranno un’edizione storica. Per la seconda volta nella storia della manifestazione saranno proposte tutte e tre le specialità della corsa in montagna: la salita (5 km con 800 metri di dislivello), la classica (14,1 km con 735 metri di dislivello) e la long distance (32 km con 1.705 metri di dislivello). L’evento promette di richiamare oltre mille atleti da tutto il mondo, con l’Italia già in testa per numero di iscrizioni.

Organizzazione e sostegno istituzionale

L’organizzazione è affidata ad Atletica San Martino e Polisportiva Valmeduna, con il sostegno della Direzione Cultura e Sport e della Direzione Attività Produttive e Turismo della Regione. Queste sinergie dimostrano la capacità organizzativa del territorio e il valore aggiunto che le istituzioni possono offrire nel garantire standard elevati per eventi di simile portata.

Un’opportunità per la comunità e il turismo locale

Oltre alle competizioni, il programma dei Mondiali prevede numerose attività collaterali: visite guidate, serate tematiche e iniziative culturali pensate per valorizzare il patrimonio locale. Sul sito ufficiale dell’evento (www.meduno2025wmmrc.org) sono disponibili tutte le informazioni su gare, iscrizioni e attività parallele. Meduno e il Friuli-Venezia Giulia si preparano così ad accogliere sportivi e visitatori in un contesto unico per natura, cultura e ospitalità.

Il valore dello sport nella società friulana

Il vicegovernatore Anzil ha inoltre ricordato il grande patrimonio sportivo del Friuli-Venezia Giulia, che vanta oltre 3.000 associazioni attive su tutto il territorio: “In ogni comune della regione i giovani hanno la possibilità di praticare sport e scegliere tra numerose discipline”, contribuendo così al benessere fisico e alla crescita sociale. Un modello virtuoso che pone la regione ai vertici nazionali per investimenti e offerta sportiva.

Il Friuli-Venezia Giulia sempre più protagonista

Con l’organizzazione dei Mondiali Master di corsa in montagna 2025, il Friuli-Venezia Giulia consolida la propria vocazione a ospitare eventi sportivi di respiro internazionale, confermando al contempo la capacità di integrare sport, turismo e sviluppo economico in una proposta attrattiva e sostenibile per il territorio

